Участок под застройку отдают в аренду в Тамбовской области за 45 млн

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» объявила о проведении голландского аукциона на право переуступки аренды земельного участка площадью 0,5 га в Тамбове, расположенного на улице Воложской, 44А. Стартовая стоимость лота составляет 44,6 млн руб. Информация об этом следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участок относится к категории земель населенных пунктов и выделен под малоэтажное жилищное строительство. Градостроительные нормы зоны разрешают возведение зданий высотой до 17 этажей. Для площадки установлен максимальный процент застройки на уровне 40% и минимальный норматив озеленения — 20%.

Торги пройдут по правилам голландского аукциона — с постепенным понижением начальной стоимости до цены отсечения, которая зафиксирована на отметке 17,8 млн руб., и последующим шагом на повышение. Размер задатка равен 4,7 млн руб. Победителем признают участника, предложившего максимальную сумму за лот.

Заявки на аукцион принимаются до 19 октября, итоги подведут 23-го.

Ранее стало известно, что в селе Никольское Усманского округа Липецкой области выставили на торги кирпичный завод вместе с земельным участком площадью 73,6 тыс. кв. м. Начальная стоимость лота установлена на уровне 47,1 млн руб.

Кабира Гасанова