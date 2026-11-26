Руководству муниципалитета Ярославля предложили повысить зарплаты с 2027 года
Мэрия Ярославля внесла проект об увеличении ежемесячного денежного поощрения председателю муниципалитета Ярославля и его заместителю. Если депутаты примут поправки, они вступят в силу 1 января 2027 года.
Согласно проекту, коэффициент для расчета ежемесячного поощрения председателя предлагают повысить с 3,25 до 4,3, а его заместителя, работающего на постоянной основе, — с 1,7 до 2,8. Как указано в пояснительной записке, расходы бюджета планируется сбалансировать за счет изменения числа депутатов, работающих на постоянной основе.
По расчетам «ЯрНьюс», зарплата председателя муниципалитета Сергея Калинина может вырасти на 63,5 тыс. руб., до 320 560 руб. в месяц, а заместителя председателя Олега Ненилина — примерно на 50 тыс. руб., до 169 314 руб. Первый заместитель мэра Вячеслав Гаврилов объяснил инициативу ростом нагрузки на руководство муниципалитета после того, как второй зампред Алексей Малютин сложил депутатские полномочия. Комиссия муниципалитета поддержала проект. Пленарное рассмотрение назначено на 27 ноября.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», 28 октября муниципалитет одобрил повышение ежемесячного денежного вознаграждения мэру города. Коэффициент для расчета выплаты увеличили с 4,7 до 7.