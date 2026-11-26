По расчетам «ЯрНьюс», зарплата председателя муниципалитета Сергея Калинина может вырасти на 63,5 тыс. руб., до 320 560 руб. в месяц, а заместителя председателя Олега Ненилина — примерно на 50 тыс. руб., до 169 314 руб. Первый заместитель мэра Вячеслав Гаврилов объяснил инициативу ростом нагрузки на руководство муниципалитета после того, как второй зампред Алексей Малютин сложил депутатские полномочия. Комиссия муниципалитета поддержала проект. Пленарное рассмотрение назначено на 27 ноября.