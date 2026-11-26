На сессии алтайского краевого Законодательного собрания депутаты внесли поправки в бюджет 2026 года, а также утвердили во втором чтении бюджет региона на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Доходы краевой казны в 2027 году запланированы в размере 210,6 млрд руб., расходы — 218,4 млрд руб.