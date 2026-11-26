В Алтайском крае принят бюджет на 2027 год с дефицитом 7,8 млрд рублей
На сессии алтайского краевого Законодательного собрания депутаты внесли поправки в бюджет 2026 года, а также утвердили во втором чтении бюджет региона на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Доходы краевой казны в 2027 году запланированы в размере 210,6 млрд руб., расходы — 218,4 млрд руб.
В первоначальной редакции доходная часть краевого бюджета—2027 должна была составить 203,9 млрд руб., расходная — 214,3 млрд руб. По словам председателя Заксобрания Александра Романенко, увеличение доходной части обеспечено за счет финансовой помощи из федерального центра, которая выросла на 6,6 млрд руб.
Дефицит краевого бюджета на 2027 год в окончательном варианте уменьшился на 2,5 млрд руб. и составит 7,8 млрд руб.
Также был скорректирован бюджет 2026 года. По информации главы региона Виктора Томенко, доходы казны увеличены на 3,2 млрд руб. — до 211,1 млрд руб., расходы составили 226,3 млрд руб. (ранее — 214,3 млрд руб.).