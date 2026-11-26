Нарва намерена обсудить с правительством Эстонии гуманитарный коридор в РФ
Власти эстонской Нарвы намерены обратиться к правительству страны с просьбой организовать гуманитарный коридор с Россией после закрытия границы с 1 декабря. Об этом «Известиям» рассказал председатель правящей фракции Plaan B Narva в городском собрании Антон Николаев.
По его словам, возможность гуманитарного проезда необходима как минимум половине жителей Нарвы, а также многим жителям Таллина и других городов Эстонии, чьи родственники находятся в России. Переговоры с правительством ведет мэр Нарвы Яан Тоотс.
Николаев отметил, что у каждого второго жителя Нарвы в России есть родственники первой или второй линии.
«Конечно, гуманитарный коридор хотя бы для тех, у кого в России живут родственники, был бы просто человечным шагом. Как минимум у каждого второго жителя Нарвы в России есть родня первой или второй линии. И это касается не только Нарвы, но и Таллина, и всей Эстонии»,— пояснил Антон Николаев.