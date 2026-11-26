«Конечно, гуманитарный коридор хотя бы для тех, у кого в России живут родственники, был бы просто человечным шагом. Как минимум у каждого второго жителя Нарвы в России есть родня первой или второй линии. И это касается не только Нарвы, но и Таллина, и всей Эстонии»,— пояснил Антон Николаев.