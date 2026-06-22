Мишустин поручил разработать стратегию для цифровых платформ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ, в том числе с участием государства. Документ должен быть готов к началу февраля 2027 года, сообщили в пресс-службе правительства.

Над стратегией будут работать 11 федеральных министерств и Российский экспортный центр (РЭЦ). В документе планируют прописать общие требования к типам данных, типовой архитектуре платформ, информационной безопасности и использованию искусственного интеллекта. Ведомствам поручено предложить приоритетные направления в своих отраслях с расчетом экономического эффекта и влияния на производительность труда. Координировать эту работу будут Минэкономразвития и Минцифры. Кроме того, им предстоит определить отрасли, где создание цифровых платформ с государственным участием будет наиболее эффективным.

Также при работе над стратегией Высшая школа экономики, Минэкономразвития и Росстат совместно с экспертным советом при правительстве организуют мониторинг использования цифровых платформ. Ежегодно начиная с 1 декабря 2026 года они будут готовить аналитический доклад о том, насколько востребованы такие платформы и как они влияют на ВВП, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Отчеты будут представлять в правительство до 2028 года включительно.