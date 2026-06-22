Мишустин поручил разработать стратегию для цифровых платформ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ, в том числе с участием государства. Документ должен быть готов к началу февраля 2027 года, сообщили в пресс-службе правительства.
Над стратегией будут работать 11 федеральных министерств и Российский экспортный центр (РЭЦ). В документе планируют прописать общие требования к типам данных, типовой архитектуре платформ, информационной безопасности и использованию искусственного интеллекта. Ведомствам поручено предложить приоритетные направления в своих отраслях с расчетом экономического эффекта и влияния на производительность труда. Координировать эту работу будут Минэкономразвития и Минцифры. Кроме того, им предстоит определить отрасли, где создание цифровых платформ с государственным участием будет наиболее эффективным.
Также при работе над стратегией Высшая школа экономики, Минэкономразвития и Росстат совместно с экспертным советом при правительстве организуют мониторинг использования цифровых платформ. Ежегодно начиная с 1 декабря 2026 года они будут готовить аналитический доклад о том, насколько востребованы такие платформы и как они влияют на ВВП, инфляцию, занятость и розничную торговлю. Отчеты будут представлять в правительство до 2028 года включительно.
В России наблюдается растущий интерес к цифровым платформам со стороны бизнеса, что связано с уходом иностранных игроков, переориентацией на отечественные решения и господдержкой. Эти платформы служат технологической основой для развития экосистем в различных секторах экономики. Цифровизация, частью которой являются платформы, рассматривается как способ повышения производительности труда и эффективности бизнеса, а также как инструмент для сокращения технологического отставания страны и улучшения позиций в экономической и технологической гонке.
Развитие цифровых платформ важно для формирования и поддержания «экономики доверия», которая способствует прозрачности сделок и снижению транзакционных издержек. Платформенная экономика открывает доступ к рынкам для малого и среднего бизнеса, позволяет масштабироваться на федеральный и международный уровни без значительных инвестиций, что приводит к созданию новых рабочих мест, росту ВРП регионов и поддержке внутреннего туризма. Государство, в частности через национальный проект «Цифровая экономика», оказывает грантовую поддержку ИТ-разработкам и внедрению цифровых решений в различных отраслях, а также стимулирует цифровизацию госуслуг, что усиливает взаимодействие государства и бизнеса.
Проект «Национальная система пространственных данных» (НСПД) призван объединить и систематизировать разрозненные сведения информационных систем государственных органов власти, что указывает на стремление к унификации и повышению качества данных в госсекторе. Также разрабатываются новые подходы к развитию цифровой инфраструктуры, включая обеспечение цифрового равенства регионов и отраслей. Важным аспектом является решение проблем зависимости от одного поставщика (vendor-lock) и использование открытых технологий для упрощения интеграции и оптимизации процессов.