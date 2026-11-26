По словам главы музея, обновленная аллея с правильным освещением и информационным сопровождением будет подводить к разрезу плотины, в которой хранится муниципальный инвентарь. «Этот разрез надо открыть для жителей, там можно разместить информацию о работе плотины и о том, почему она является сердцем города, основой трансформации энергии природы в энергию цивилизации»,— сказал он. Он отметил, что важно сделать акценты и на истории производств, которые существовали на территории до создания сквера — Монетного двора по выпуску более 70% медных монет в Российской империи и Гранильной фабрики.