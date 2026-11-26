«Мы ведь малахитовая шкатулка, а не ящик Пандоры»
Совет неравнодушных одобрил обновление бренда Екатеринбурга и сквера в центре
Члены Совета неравнодушных горожан впервые собрались на заседание под председательством временно исполняющего полномочия главы Екатеринбурга Рустама Галямова, который сменил на посту инициатора создания совета, экс-мэра Алексея Орлова. Новый руководитель заявил о поддержке создания кластера в Историческом сквере с перспективой его продления и пообещал приступить к внедрению бренда, который «продвинет Екатеринбург и в России, и в мире».
Неравнодушные горожане собрались на первое заседание Совета под председательством Рустама Галямова в зале Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) под картинами с изображениями царя Ивана Грозного и императора Александра I. В начале заседания врип мэра заверил, что сохранит созданный его предшественником Алексеем Орловым совещательный орган из-за необходимости открытого обсуждения значимых и острых вопросов для города.
Совет неравнодушных горожан (официальное название — Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) был создан при администрации Екатеринбурга в 2021 году. В его состав вошли депутаты гордумы, общественные деятели, музыканты, журналисты, историки и архитекторы.
Руководители городских музеев представили концепцию кластера на территории Исторического сквера. Директор Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игорь Пушкарев напомнил, что Екатеринбург создавался при Петре I как «самый мощный завод в Европе, крепость с новаторской архитектурой и город-манифест, который провозгласил новое отношение к управлению государством и его ресурсами».
«Этот великий резонанс, ритм и биение сердца этого города мы хотели бы вернуть в то место, где это начиналось»,— обратился он к Рустаму Галямову.
Директор ЕМИИ Никита Корытин заявил, что создание кластера четырех музеев в центре города необходимо, чтобы «воспеть плотину» и Исторический сквер. По его словам, объект должен связать маршрут, который начнется с Геологической аллеи, на которой расположено около 30 образцов горных пород и минералов. «Это прямая метонимия нашего богатства, то, ради чего и осваивался Урал»,— пояснил господин Корытин.
По словам главы музея, обновленная аллея с правильным освещением и информационным сопровождением будет подводить к разрезу плотины, в которой хранится муниципальный инвентарь. «Этот разрез надо открыть для жителей, там можно разместить информацию о работе плотины и о том, почему она является сердцем города, основой трансформации энергии природы в энергию цивилизации»,— сказал он. Он отметил, что важно сделать акценты и на истории производств, которые существовали на территории до создания сквера — Монетного двора по выпуску более 70% медных монет в Российской империи и Гранильной фабрики.
Господин Корытин добавил, что в Музее УрГАХУ планируется разместить гранд-макеты главных зданий, которые сформировали архитектурный облик горной столицы от классицизма Малахова к конструктивизму и инновационным решениям Моисея Рейшера и Нормана Фостера. Парк махин в сквере он предложил масштабировать.
Концом маршрута, по словам Никиты Корытина, станет здание ЕМИИ с художественными коллекциями истории развития производства и установленной в дальнейшем надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?». «Камнерезное искусство, Каслинский павильон и Невьянская икона — это все плоть от плоти горнозаводская культура, осмысленная художниками»,— подчеркнул он.
Игорь Пушкарев заявил, что некоторые элементы в рамках кластера будут реализованы «впервые в мире», а насыщение пространства «выплеснется за пределы исторической сферы и охватит идеями весь город». «Геологическая аллея и Инженерный индустриальный парк могут продолжиться по обеим сторонам реки Исети, создав дополнительные смысловые узловые точки на маршруте от ВИЗа до НИЗа»,— указал директор МИЕ.
Депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия») призвал руководителей музеев уделить внимание не «седой старине и наваленным камням», а вопросу «куда мы идем». «Этот "ананас" (штаб-квартира РМК.— "Ъ-Урал") может показать будущее, что Екатеринбург развивается — это не Нижний Новгород, с которого половина населения уезжает работать в Москву, а вторая столица страны. Этой концепции я не увидел»,— возмутился политик.
По итогам обсуждения Рустам Галямов признал, что территории сквера необходимо присвоить охранный статус и защитить ее от сторонних проектов, «близких к вандализму», и постепенно приступить к реализации идей глав музеев. Врип мэра отметил, что привлекательность центра города также повысит обновленный туристический бренд Екатеринбурга.
Глава департамента общественных связей администрации Екатерина Форукшина заявила, что в городе уже завершили разработку единой стратегии позиционирования и визуальной айдентики, которая «продвинет Екатеринбург и в России, и в мире». Директор по стратегии рекламного агентства «Восход» Дмитрий Доник пояснил, что в ее основу легли отличительные черты города — компактность, «свое мнение на все» и позиционирование в качестве столицы Урала, авангарда культурной, событийной жизни.
«Если все это схлопнуть буквально до двух слов, это будет "Главное внутри"»,— сказал господин Доник.
Директор рекламного агентства «Восход», автор официального логотипа Екатеринбурга Владислав Деревянных отметил, что в компании разработали узнаваемую визуальную систему, которая отражает смысл слогана «Главное внутри». Он пояснил, что дизайнеры создали логотипы для районов, ведомств и учреждений города, шрифты Shartash Slab, Iset Sans и ряд инструментов для оформления навигации и стендов.
Господин Деревянных отметил, что компания также разработала систему из множества визуальных элементов, которые отсылают к знаковым городским объектам. «С ними можно делать мерч, сувениры, значки, кружки, дорожные люки и даже бижутерию»,— сказал он.
Потенциальный дизайн дорожных люков с изображением достопримечательностей Екатеринбурга приглянулся депутатам гордумы. Александр Колесников также призвал мэра «договориться с Москвой» и выпустить монеты с изображением города. «Вы посмотрите серию "Древние города России", какую чушь выпускают, поселки одни, а Екатеринбург — это второй город в стране, и у нас даже нет монеты нормальной»,— пожаловался политик, добавив, что монеты должны быть понятны и доступны для всей России. «Чтобы все знали, что у нас не только царскую семью убили и Ельцин работал»,— добавил он.
Заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма в УрФУ Дмитрий Бугров также отметил, что смысл «Главное внутри» отсылает к малахитовой шкатулке.
«Как в советской песне: "Откроешь клад, какого не видал". Мы ведь малахитовая шкатулка, а не ящик Пандоры. "Главное внутри" — хороший слоган, причем с открытым финалом»,— сказал господин Бугров.
Главную мысль бренда оценил и Рустам Галямов. «У каждого "Главное внутри" свое, будь то Исторический сквер, Краснознаменная группа, "Колизей", но в целом главное — внутри этого города. Будем логично это внедрять»,— заверил он собравшихся.