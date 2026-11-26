«Если есть сомнения в подлинности банкноты, необходимо сразу при ее получении оценить не менее трех защитных признаков. Это могут быть элементы, контролируемые на просвет, на ощупь или при наклоне. Проверить подлинность денег также помогут специалисты любого банка»,— отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.