В Пермском крае снизилось количество выявляемых поддельных купюр
Обновлено
За девять месяцев 2026 года в банковской системе Прикамья выявлено 16 поддельных российских денежных купюр. За такой же период прошлого года было обнаружено 19 поддельных банкнот. Об этом сообщает отделение Банка России по Пермскому краю.
В этом году из оборота были изъяты шесть фальшивых пятитысячных купюр, восемь банкнот номиналом 1 тыс. руб. и по одной подделке 50 и 100 руб.
«Если есть сомнения в подлинности банкноты, необходимо сразу при ее получении оценить не менее трех защитных признаков. Это могут быть элементы, контролируемые на просвет, на ощупь или при наклоне. Проверить подлинность денег также помогут специалисты любого банка»,— отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.