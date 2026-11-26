В Красноярске суд приговорил предпринимателя, занимавшегося запрещенными внешнеторговыми операциями, к шести годам условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. по ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции). Бизнесмен наладил схему поставок из Китая ограниченных к ввозу в Россию упаковочных материалов Tetra Pak, запчастей для оборудования и компрессоров, рассказали в прокуратуре региона.