Красноярского бизнесмена осудили за торговлю продукцией Tetra Pak
В Красноярске суд приговорил предпринимателя, занимавшегося запрещенными внешнеторговыми операциями, к шести годам условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. по ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции). Бизнесмен наладил схему поставок из Китая ограниченных к ввозу в Россию упаковочных материалов Tetra Pak, запчастей для оборудования и компрессоров, рассказали в прокуратуре региона.
По информации надзорного ведомства, для обхода ограничений предприниматель сфабриковал внешнеэкономические контракты и документы на их оплату. Фиктивные бумаги предприниматель предоставил в кредитную организацию, выступающую агентом валютного контроля. Совокупный объем средств, направленных поставщикам, превысил 194 млн руб. Полученная продукция, по информации прокуратуры, была реализована в России.
Нелегальный торговый канал был вскрыт органами финансового контроля. Имущество на сумму выведенных денежных средств конфисковано в пользу государства.