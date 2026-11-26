ООО «Союз-агро», зарегистрированное в Прикамье в 2013 году, занимается производством подсолнечного и рапсового масла. Как ранее заявлял господин Кобелев, компания является единственным крупным изготовителем масла в регионе (выпускает 6-7 тыс. тонн продукции ежегодно). Организация сама выращивает подсолнечник и другие масличные культуры. Потребителями масла и жмыха являются птицефабрики и сельхозпредприятия Пермского края. Продукция также поставляется на экспорт в Казахстан и Китай.