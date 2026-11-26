Владелец крупного изготовителя масла в Прикамье увеличил долю в бизнесе
Прикамский бизнесмен Александр Кобелев стал мажоритарным владельцем двух компаний: ООО «Союз-Агро» и ООО «Союзлеспром». Согласно данным, внесенным в «СПАРК-Интерфакс» 24 ноября, теперь ему принадлежит 85,71% долей в каждом из обществ. Ранее он владел 50% уставных капиталов компаний. Соучредителем обеих компаний является Екатерина Кавардакова.
ООО «Союз-агро», зарегистрированное в Прикамье в 2013 году, занимается производством подсолнечного и рапсового масла. Как ранее заявлял господин Кобелев, компания является единственным крупным изготовителем масла в регионе (выпускает 6-7 тыс. тонн продукции ежегодно). Организация сама выращивает подсолнечник и другие масличные культуры. Потребителями масла и жмыха являются птицефабрики и сельхозпредприятия Пермского края. Продукция также поставляется на экспорт в Казахстан и Китай.
ООО «Союзлеспром» действует в Орде с 2003 года. Занимается распиловкой и строганием древесины. Руководителем компании также является Александр Кобелев.