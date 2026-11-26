В Ростовской области сегодня ожидаются облачная погода с прояснениями и осадки — местами небольшие и умеренные в виде снега и мокрого снега, по югу с дождем. В отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые явления, на севере — метель, на дорогах гололедица.