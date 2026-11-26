Сильный ветер может нарушить работу инфраструктуры в пяти районах Дона
Из-за сильного ветра в юго-западных районах Ростовской области — Заветинском, Ремонтненском, Орловском, Сальском и Песчанокопском — существует вероятность нарушения условий жизнедеятельности населения. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.
Ветер подует западный и северо-западный со скоростью 8–13 м/с, местами с порывами 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -3 до 2°, при прояснениях — до -5°, днем от -2 до 3°, по югу — до 5°.
В Ростовской области сегодня ожидаются облачная погода с прояснениями и осадки — местами небольшие и умеренные в виде снега и мокрого снега, по югу с дождем. В отдельных районах прогнозируются гололедно-изморозевые явления, на севере — метель, на дорогах гололедица.