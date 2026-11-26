Как установили надзорные органы, в марте 2025 года, незадолго до отправки на службу, мужчина зарегистрировал брак с малознакомой жительницей Гуково. Совместно супруги не проживали, общего хозяйства не вели — брак носил фиктивный характер. После гибели военнослужащего именно это обстоятельство позволило прокуратуре усмотреть нарушение прав его родных при распределении полагающихся выплат.