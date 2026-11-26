На Дону прокуратура через суд аннулировала фиктивный брак погибшего участника СВО
Каменская городская прокуратура добилась признания недействительным брака участника специальной военной операции, погибшего в зоне боевых действий. Проверку ведомство провело после обращений по поводу соблюдения прав членов семьи погибшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Как установили надзорные органы, в марте 2025 года, незадолго до отправки на службу, мужчина зарегистрировал брак с малознакомой жительницей Гуково. Совместно супруги не проживали, общего хозяйства не вели — брак носил фиктивный характер. После гибели военнослужащего именно это обстоятельство позволило прокуратуре усмотреть нарушение прав его родных при распределении полагающихся выплат.
Прокуроры обратились в суд с иском о признании брака недействительным, требования удовлетворены. Вмешательство надзорного ведомства позволило пресечь незаконное перечисление выплат, связанных с гибелью участника СВО.