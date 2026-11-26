Параллельно запускается оборудование на региональных трассах: еще 79 детекторов транспорта, три светофорных контроллера, 85 обзорных видеокамер, 30 метеостанций и четыре информационных табло. Одновременно налаживаются каналы связи для оперативного обмена данными.