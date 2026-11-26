В Ростове установили 166 детекторов транспорта на 44 светофорных объектах
На 44 светофорных объектах Ростова-на-Дону смонтировали 166 детекторов транспорта — 130 тактических и 36 стратегических. Установка завершилась в октябре, сообщили в правительстве региона.
Детекторы позволяют «умным» светофорам адаптивно регулировать движение, автоматически реагируя на плотность транспортного потока в режиме реального времени.
Параллельно запускается оборудование на региональных трассах: еще 79 детекторов транспорта, три светофорных контроллера, 85 обзорных видеокамер, 30 метеостанций и четыре информационных табло. Одновременно налаживаются каналы связи для оперативного обмена данными.