Нахичеванский рынок в Ростове планируют реконструировать
Торговцев и предпринимателей Нахичеванского рынка в Ростове-на-Дону не выселят в ходе реконструкции. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в ходе прямой линии «Разговор напрямую». Сейчас на территории базара реставрируют мясной павильон — объект культурного наследия площадью свыше 3 тыс. кв. м.
«Мы ничего не будем закрывать, никого не будем выгонять. Наоборот, мы будем развивать и увеличивать, потому что рынки для нас — это часть южной культуры», — ответил глава региона на вопрос обеспокоенного предпринимателя.
По словам Слюсаря, реконструкция задумана двояко: с одной стороны, мясному павильону XIX века вернут исторический облик, с другой — предусмотрен проект расширения проходной части, который со временем должен поднять туристическую привлекательность места. «Здесь будет возможность прийти не просто за продуктами, но и прогуляться, выпить кофе, совершить импульсивную покупку какой-нибудь выпечки. Это будет точка исторического притяжения», — добавил губернатор.