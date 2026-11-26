По словам Слюсаря, реконструкция задумана двояко: с одной стороны, мясному павильону XIX века вернут исторический облик, с другой — предусмотрен проект расширения проходной части, который со временем должен поднять туристическую привлекательность места. «Здесь будет возможность прийти не просто за продуктами, но и прогуляться, выпить кофе, совершить импульсивную покупку какой-нибудь выпечки. Это будет точка исторического притяжения», — добавил губернатор.