С 15 очками «Ростов» занял первое место в квартете и вышел в 1/8 финала пути РПЛ, где его соперником станет вторая команда группы A — московский «Спартак» или «Оренбург». «Локомотив», набравший 3 очка и не одержавший ни одной победы, завершил выступление в турнире на четвертой строчке.