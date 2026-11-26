«Ростов» разгромил «Локомотив» со счетом 2:0
«Ростов» победил московский «Локомотив» со счетом 2:0 в матче заключительного, шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча группы D прошла в Москве, мячами забили Имран Азнауров (2-я минута) и Кирилл Чебураков (35-я).
С 15 очками «Ростов» занял первое место в квартете и вышел в 1/8 финала пути РПЛ, где его соперником станет вторая команда группы A — московский «Спартак» или «Оренбург». «Локомотив», набравший 3 очка и не одержавший ни одной победы, завершил выступление в турнире на четвертой строчке.
Вторым в таблице стал московский ЦСКА (11 очков), который также продолжит борьбу в 1/8 финала пути РПЛ. Замкнул четверку тольяттинский «Акрон» (7 очков) — он финишировал третьим и перешел в путь регионов.