«Локомотив» обыграл СКА в гостевом матче КХЛ
Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе ярославской команды шайбы забросили Кирилл Емельянов, Денис Алексеев и Артур Каюмов. У хозяев отличились Данил Аймурзин и Николай Голдобин. Оба гола СКА были забиты после замены вратаря на экстра-полевого игрока.
«Локомотив» под руководством Дмитрия Квартальнова набрал 43 очка и занимает второе место в Западной конференции. СКА с 30 очками располагается на девятой строчке.
Следующий матч ярославцы проведут в пятницу, 27 ноября, в гостях против тольяттинской «Лады». СКА в тот же день примет казахстанский «Барыс».