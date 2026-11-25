В составе ярославской команды шайбы забросили Кирилл Емельянов, Денис Алексеев и Артур Каюмов. У хозяев отличились Данил Аймурзин и Николай Голдобин. Оба гола СКА были забиты после замены вратаря на экстра-полевого игрока.