ФАС заинтересовалась косметикой под брендом «Фурацилин»
ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании «Прайм фарма», продающей косметические средства под брендами «Фурацилин» и «ФурацилОки». Наименования похожи на название популярного лекарства, поэтому служба сочла, что «путем использования таких наименований на упаковках и иными способами компания могла вводить потребителей в заблуждение относительно наличия у товара противовоспалительного, противомикробного и антибактериального эффекта». Жалобу подала компания «Авексима», выпускающая средства под брендом «Фурацилин».
В «Прайм фарме» на запрос “Ъ” не ответили. В «Авексиме» объяснили “Ъ” подачу жалобы в ФАС тем, что косметическая продукция «Прайм фармы» мимикрирует под известные лекарства, чего не должно быть.
ОАО «Авексима» на рынке связывают с одним из крупнейших фармдистрибуторов — «ФК Гранд Капитал». В ее портфеле более 100 препаратов, включая активированный уголь, цитрамон, анальгин и т. д. Выручка компании в 2025 году выросла на 4% год к году, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль — на 13%, до 9,5 млн руб.
«Прайм фарма» создана в 2023 году. Согласно СПАРК, компания занимается оптовой торговлей парфюмерной и косметической продукцией. Принадлежит на 66% фармдистрибутору «Мирамед» Алексея Синькевича, на 33% — гендиректору Антону Малинкину. По итогам 2025 года выручка компании составила 50,1 млн руб.
«Фурацилин» от «Прайм фармы», вызвавший интерес ФАС,— это средство для полоскания полости рта, «ФурацилОки» — детский спрей для горла. Согласно госреестру лекарств, сейчас под брендом «Фурацилин» зарегистрировано около трех десятков средств, выпускаемых различными компаниями. Продукция «Авексимы» формирует 56% продаж фурацилина в России, подсчитали для “Ъ” в DSM Group.
Всего в российских аптеках в январе—октябре 2026 года было продано 9,4 млн упаковок средств с нитрофурилом на 1,6 млрд руб. Год к году продажи в деньгах снизились на 4,5%, в упаковках — на 18,1%, следует из данных DSM Group.