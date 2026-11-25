ОАО «Авексима» на рынке связывают с одним из крупнейших фармдистрибуторов — «ФК Гранд Капитал». В ее портфеле более 100 препаратов, включая активированный уголь, цитрамон, анальгин и т. д. Выручка компании в 2025 году выросла на 4% год к году, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль — на 13%, до 9,5 млн руб.