Подготовка к испытаниям началась в сентябре, когда на станцию прибыл корабль «Прогресс МС-35» с экзоскелетом и рабочим местом оператора. С их помощью космонавт сможет передавать роботу движения своих рук, которые будут воспроизводиться манипуляторами машины. Планируется, что «Теледроид» будет управляться в ручном и автоматическом режимах, а также с помощью голосовых команд.