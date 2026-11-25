На МКС отправился российский антропоморфный робот «Теледроид»
Ракета «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-36» стартовала с Байконура 24 ноября. По данным «Роскосмоса», грузовик доставит на станцию около 2,5 тонны грузов, среди которых — антропоморфный робототехнический комплекс «Теледроид», разработанный НПО «Андроидная техника». Стыковка корабля с МКС запланирована на 15:10 мск 26 ноября.
Подготовка к испытаниям началась в сентябре, когда на станцию прибыл корабль «Прогресс МС-35» с экзоскелетом и рабочим местом оператора. С их помощью космонавт сможет передавать роботу движения своих рук, которые будут воспроизводиться манипуляторами машины. Планируется, что «Теледроид» будет управляться в ручном и автоматическом режимах, а также с помощью голосовых команд.
Программа эксперимента рассчитана на 40 сеансов. Сначала управление отработают на симуляторе, затем внутри станции и, наконец, на ее внешней поверхности. Во время выхода в открытый космос космонавты Петр Дубров и Анна Кикина должны установить робототехнический комплекс на модуле «Наука». После монтажа им можно будет управлять изнутри МКС.
«Теледроид» представляет собой антропоморфную систему торсового типа, то есть без ног, но с двумя манипуляторами, способными работать с инструментами. В их числе — молоток, ключ-трещотка и карабин, используемые космонавтами.
По заверениям разработчиков, конструкция защищена от воздействия вакуума, радиации и перепадов температур, а модульное исполнение позволит ремонтировать комплекс прямо на станции.