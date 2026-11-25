Донские службы обязали сообщать МЧС об угрозах ЧС по запросу
Власти Ростовской области уточнили, какую информацию ведомства и организации должны передавать при угрозе чрезвычайных ситуаций и во время их ликвидации. Теперь отдельно определены сведения, которые нужны для срочного реагирования, и данные о запланированных мерах. Изменения внесены постановлением губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, с текстом ознакомился «Ъ-Ростов».
К оперативной информации отнесены сведения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, происшествиях, последствиях и ходе работ по их устранению. Ведомства также должны сообщать, какие силы и средства привлечены к реагированию.
Передавать такие сведения, а также информацию о запланированных мерах необходимо без промедления. Это требуется, если возникла угроза или чрезвычайная ситуация либо власти готовят меры по ее предупреждению. Данные предоставляются по запросу региональных органов МЧС, подразделения правительства области по предупреждению и ликвидации ЧС, ситуационно-аналитического центра правительства и Центра информационного обеспечения безопасности населения. В запросе должны быть указаны необходимые сведения.
Порядок передачи информации через центр управления в кризисных ситуациях должен соответствовать инструкции МЧС России.