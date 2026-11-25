Передавать такие сведения, а также информацию о запланированных мерах необходимо без промедления. Это требуется, если возникла угроза или чрезвычайная ситуация либо власти готовят меры по ее предупреждению. Данные предоставляются по запросу региональных органов МЧС, подразделения правительства области по предупреждению и ликвидации ЧС, ситуационно-аналитического центра правительства и Центра информационного обеспечения безопасности населения. В запросе должны быть указаны необходимые сведения.