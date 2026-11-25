Фонды Газпромбанка вышли из капитала арматурного завода «Гусар»
У производителя трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли — завода «Гусар» — остался один владелец: фонд Газпромбанка передал 25% структуре выходца из группы «Синара». Сделка может быть связана с завершением периода стабилизации бизнеса предприятия. Пока клиенты завода, вероятно, сокращают инвестиционные программы, но аналитики ожидают роста спроса в ближайшие годы.
ЗПИФ «Газпромбанк-комплексный» вышел из капитала ООО «Гусевский арматурный завод "Гусар"», следует из данных ЕГРЮЛ. Принадлежавшая фонду доля в 25% перешла ООО «Корпорация "Прометей"», пакет которого увеличился до 100%. Доля «Корпорации "Прометей"» заложена в Газпромбанке (ГПБ). Сделка, согласно ЕГРЮЛ, состоялась в июле. В ГПБ и «Гусаре» комментарии не предоставили.
Завод «Гусар» в Гусь-Хрустальном основан в 2002 году. В 2018 году запущено литейное производство мощностью 7–8 тыс. тонн в год, инвестиции составили 1,7 млрд руб. Поставляет трубопроводную арматуру для добычи и транспортировки нефти и газа, нефтехимии, нефтепереработки, атомной энергетики и так далее.