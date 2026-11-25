Завод «Гусар» в Гусь-Хрустальном основан в 2002 году. В 2018 году запущено литейное производство мощностью 7–8 тыс. тонн в год, инвестиции составили 1,7 млрд руб. Поставляет трубопроводную арматуру для добычи и транспортировки нефти и газа, нефтехимии, нефтепереработки, атомной энергетики и так далее.