На аукционах 25 ноября по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) совокупный спрос составил лишь 143 млрд руб., на 20 млрд руб. меньше, чем неделей ранее. При этом, в отличие от предыдущего раза, Минфин удовлетворил большую часть заявок — на 95,8 млрд руб., улучшив на треть результат аукционов недельной давности. Таким образом, было удовлетворено почти 67% заявок против 43–49% на двух предшествующих аукционах.