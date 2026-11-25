Доходности долгосрочных ОФЗ впервые более чем за полтора года поднялись до 17%
Словесные интервенции Минфина о сокращении годовой программы заимствований на 0,5 трлн руб. не впечатлили долговой рынок, где доходности длинных ОФЗ впервые за полтора года достигли 17%. На фоне опасений нового повышения ключевой ставки спрос на аукционах 25 ноября просел до 143 млрд руб., а для привлечения 95,8 млрд руб. ведомству пришлось заметно увеличить премию ко вторичному рынку.
На аукционах 25 ноября по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) совокупный спрос составил лишь 143 млрд руб., на 20 млрд руб. меньше, чем неделей ранее. При этом, в отличие от предыдущего раза, Минфин удовлетворил большую часть заявок — на 95,8 млрд руб., улучшив на треть результат аукционов недельной давности. Таким образом, было удовлетворено почти 67% заявок против 43–49% на двух предшествующих аукционах.
Минфину пришлось быть более щедрым, чем неделей ранее.