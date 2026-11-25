Призеры школьных олимпиад потеряли возможность поступать в вуз без экзаменов
Призеры олимпиад школьников, получившие дипломы в этом учебном году, не смогут поступить в вуз на бюджет без экзаменов. Льготы теперь будут давать только результаты испытаний за 10-й и 11-й класс. Соответствующие поправки к закону «Об образовании» приняты Госдумой. “Ъ” обратил внимание на то, что изменения были спешно внесены в законопроект, изначально посвященный вообще другой теме, и неожиданно появились в тексте документа только ко второму чтению.
Авторы принятого закона предложили изменить правила приема в вуз призеров школьных олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Сейчас они разделены на три уровня в зависимости от сложности, и обладатели дипломов победителей и призеров таких испытаний за 8–11-й класс могут рассчитывать на поступление в вуз на бюджет без экзаменов (БВИ) или на округление результатов профильного ЕГЭ до 100 баллов. Но вузы самостоятельно решают, какие именно олимпиады из перечня учитывать и какие конкретно льготы предоставлять.
Поправки же оставляют возможность поступить БВИ только победителям таких олимпиад — и только за 10-й и 11-й класс. Призеры же при поступлении могут рассчитывать лишь на округление баллов за один из экзаменов — и тоже только если получили диплом призера в старшей школе.