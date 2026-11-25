Авторы принятого закона предложили изменить правила приема в вуз призеров школьных олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Сейчас они разделены на три уровня в зависимости от сложности, и обладатели дипломов победителей и призеров таких испытаний за 8–11-й класс могут рассчитывать на поступление в вуз на бюджет без экзаменов (БВИ) или на округление результатов профильного ЕГЭ до 100 баллов. Но вузы самостоятельно решают, какие именно олимпиады из перечня учитывать и какие конкретно льготы предоставлять.