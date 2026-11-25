Новый пакет во многом повторяет отмененный. Но если предыдущие пошлины вводились со ссылкой на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, то теперь на раздел 301 закона о торговле 1974 года. Он позволяет американцам вводить ограничения против стран, действия которых ущемляют торговые интересы США. Ранее основным аргументом для введения импортных пошлин был растущий торговый дефицит США, теперь же — неравная конкуренция с иностранными компаниями на внутреннем рынке.