Зарубежный бизнес ЛУКОЙЛа может купить консорциум с Тоддом Боэли
Подпавший более года назад под блокирующие санкции США ЛУКОЙЛ, вероятно, наконец нашел покупателя на зарубежный бизнес. Соглашение о его приобретении заключил консорциум во главе с Eldridge Тодда Боэли, участвовавшего в покупке «Челси» у Романа Абрамовича и владеющего баскетбольным клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Активы планируется обменять на акции ЛУКОЙЛа стоимостью $10 млрд.
Консорциум во главе с Eldridge Тодда Боэли заключил соглашение о приобретении LUKOIL International GmbH (LIG), объединяющую зарубежные активы ЛУКОЙЛа, сообщила Eldridge. В консорциум также входят Корпорация финансирования международного развития США (DFC), Catena Investment Holding из ОАЭ и американская Xtellus Partners. Финансовым консультантом выступает Citi. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” подтвердил заключение сделки, отметив, что это «единственный вариант» для ЛУКОЙЛа. В ЛУКОЙЛе от комментариев отказались.
Как сказано в сообщении, консорциум передаст ограниченные в обращении акции ЛУКОЙЛа и других российских компаний в обмен на 100% LIG.