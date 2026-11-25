Подпавший более года назад под блокирующие санкции США ЛУКОЙЛ, вероятно, наконец нашел покупателя на зарубежный бизнес. Соглашение о его приобретении заключил консорциум во главе с Eldridge Тодда Боэли, участвовавшего в покупке «Челси» у Романа Абрамовича и владеющего баскетбольным клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Активы планируется обменять на акции ЛУКОЙЛа стоимостью $10 млрд.