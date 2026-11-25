Агрокомбинат «Южный» столкнулся с риском банкротства
Крупный производитель тепличных овощей из Карачаево-Черкесии агрокомбинат «Южный» может столкнуться с заявлением о банкротстве: его намерен подать один из кредиторов. Сумма поданных к компании исков выросла в 3,5 раза, до 1,63 млрд руб. Проблемы в бизнесе у компании начались из-за стагнации рынка овощей и роста нагрузки на бизнес.
В отношении АО «Агрокомбинат "Южный"» может быть начато производство по делу о банкротстве. Заявление о соответствующем намерении на «Федресурсе» опубликовало ООО «Юридическая сила», действующее в интересах предпринимателя Салавата Сагитова. Одновременно «Южный» столкнулся с ростом исковой нагрузки. В январе—ноябре 2026 года к компании подан 121 иск против 69 за тот же период 2025 года. Совокупная сумма требований по делам, согласно СПАРК, достигает 1,63 млрд руб. К 2025 году значение выросло в 3,4 раза. В «Южном» и «Юридической силе» “Ъ” оперативно не ответили.
Агрокомбинат «Южный» создан в середине 1970-х годов в Карачаево-Черкесии для обеспечения овощами жителей Москвы. После распада СССР им владели структуры мэрии, вместе с частью активов которой в 2014 году он отошел ВТБ. В 2015 году банк продал «Южный» группе «Степь», подконтрольной АФК «Система». Она развивала агрокомбинат до 2020 года, когда передала его ставропольскому предпринимателю Аслану Каракотову. Сумма сделки оценивалась в 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 мая 2020 года). Сейчас владельцы бизнеса не раскрываются.
Выручка АО «Агрокомбинат "Южный"» в 2025 году, согласно СПАРК, составила 6,24 млрд руб., прибавив год к году 37,8%, до 6,24 млрд руб. Чистая прибыль выросла почти в два раза, до 598,3 млн руб. Основные активы — тепличный комбинат, выращивающий помидоры и огурцы. Он занимает 132 га в Карачаево-Черкесии, и еще в апреле 2026 года в модернизации площадки планировалось вложить 3,7 млрд руб. В 2023 году компания приобрела гостиницу «Юность» на 8,5 тыс. кв. м в Хамовниках в центре Москвы. Сделку оценивали в 1,6–2 млрд руб.