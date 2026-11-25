Выручка АО «Агрокомбинат "Южный"» в 2025 году, согласно СПАРК, составила 6,24 млрд руб., прибавив год к году 37,8%, до 6,24 млрд руб. Чистая прибыль выросла почти в два раза, до 598,3 млн руб. Основные активы — тепличный комбинат, выращивающий помидоры и огурцы. Он занимает 132 га в Карачаево-Черкесии, и еще в апреле 2026 года в модернизации площадки планировалось вложить 3,7 млрд руб. В 2023 году компания приобрела гостиницу «Юность» на 8,5 тыс. кв. м в Хамовниках в центре Москвы. Сделку оценивали в 1,6–2 млрд руб.