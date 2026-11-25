Глава региона отметил, что финансирование запланировано на 2028 и 2029 годы. По его словам, вопрос был лично поднят в ходе встречи с вице-премьером Антоном Силуановым, после чего поступил официальный ответ ведомства. Объем выделенных средств господин Хинштейн не уточнил.