Минфин РФ поддержал восстановление «Квартала изобретателей» в Курске
Министерство финансов РФ выделит средства из федерального бюджета на реставрацию исторического комплекса «Квартал изобретателей» в Курске на улице Семеновской. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе прямой линии с жителями.
Глава региона отметил, что финансирование запланировано на 2028 и 2029 годы. По его словам, вопрос был лично поднят в ходе встречи с вице-премьером Антоном Силуановым, после чего поступил официальный ответ ведомства. Объем выделенных средств господин Хинштейн не уточнил.
В следующем году местные власти намерены разработать проект обновления зданий, входящих в состав квартала. В перечень объектов входят дома Уфимцева и Семенова, а также здание станции юных техников.
«Речь идет о культурно-образовательном пространстве, прежде всего ориентированном на молодежь. Мы предварительно проработали это под эгидой федеральной площадки — Политехнического музея»,— пояснил Александр Хинштейн.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что на реставрацию Братского корпуса Знаменского монастыря в Курске направят 300 млн руб.