Пассажир легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи. Водителя и еще двух пассажиров Lada Granta с травмами доставили в больницу. Личности погибшего и пострадавших устанавливаются. Информация о пострадавших среди пассажиров автобуса в сообщениях ведомств не приводится.