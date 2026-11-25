В ДТП с автобусом под Ярославлем погиб пассажир легкового автомобиля
Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Lada Granta с пассажирским автобусом на дороге в Ярославском муниципальном округе. Авария произошла 25 ноября около 17:20 на 16-м километре автодороги «Заячий Холм — Гаврилов-Ям — Иваново», сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
По предварительной информации, водитель Lada Granta при обгоне допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «НефАЗ», следовавшим по маршруту Ярославль — Гаврилов-Ям.
Пассажир легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи. Водителя и еще двух пассажиров Lada Granta с травмами доставили в больницу. Личности погибшего и пострадавших устанавливаются. Информация о пострадавших среди пассажиров автобуса в сообщениях ведомств не приводится.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура Ярославского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства аварии.