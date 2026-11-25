ИТ-отрасль просит Совет федерации не отменять УСН в регионах
Участники ИТ-рынка попросили Совфед сохранить региональные налоговые льготы для разработчиков ПО и поставщиков ИТ-услуг. Из-за принятых Госдумой поправок с 2027 года ставки УСН для части компаний могут вырасти с 1% до 6% и с 5% до 15%. В отрасли предупреждают, что сильнее всего это ударит по небольшим региональным разработчикам и приведет к перерегистрации компаний в Москву, что противоречит общей госполитике по развитию экономики регионов РФ.
Четыре объединения российских ИТ-компаний попросили председателя Совета федерации Валентину Матвиенко сохранить для разработчиков программного обеспечения и поставщиков ИТ-услуг пониженные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) в регионах. Об этом говорится в письме от 23 ноября, подписанном исполнительным директором АПКИТ Николаем Комлевым, исполнительным директором АРПП «Отечественный софт» Ренатом Лашиным, президентом «Руссофта» Валентином Макаровым и директором Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрием Соколовым 23 ноября (есть у “Ъ”).
Речь идет о поправках к Налоговому кодексу РФ, которые Госдума приняла в третьем чтении и направила в Совфед 23 ноября. Он ограничивает перечень отраслей, для которых регионы могут снижать ставки УСН. С 2027 года компании, занимающиеся разработкой ПО и прочими ИТ-услугами, могут лишиться региональных льгот по УСН, поскольку в новый перечень видов деятельности, для которых разрешено снижать ставки, они не вошли. Сейчас регионы могут устанавливать ставку УСН от 1% до 6% для компаний, которые платят налог с доходов, и от 5% до 15% — для тех, кто платит его с разницы между доходами и расходами. Ставка для ИТ-компаний в регионах может вырасти с 1% до 6% и с 5% до 15% соответственно, сказано в письме.