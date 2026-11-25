Речь идет о поправках к Налоговому кодексу РФ, которые Госдума приняла в третьем чтении и направила в Совфед 23 ноября. Он ограничивает перечень отраслей, для которых регионы могут снижать ставки УСН. С 2027 года компании, занимающиеся разработкой ПО и прочими ИТ-услугами, могут лишиться региональных льгот по УСН, поскольку в новый перечень видов деятельности, для которых разрешено снижать ставки, они не вошли. Сейчас регионы могут устанавливать ставку УСН от 1% до 6% для компаний, которые платят налог с доходов, и от 5% до 15% — для тех, кто платит его с разницы между доходами и расходами. Ставка для ИТ-компаний в регионах может вырасти с 1% до 6% и с 5% до 15% соответственно, сказано в письме.