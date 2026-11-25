Четыре ярославских предприятия вышли на выставку в Казахстане
Четыре предприятия из Ярославской области представляют свою продукцию на международной выставке NFA EXPO в Казахстане, ориентированной на поставщиков непродовольственных товаров для торговых сетей и маркетплейсов. Участие в мероприятии должно помочь компаниям наладить контакты с потенциальными покупателями и расширить географию поставок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
На выставке представлены профессиональная бытовая химия ООО «Интерхим», товары для детского творчества ООО «Аква Плюс», канцелярская продукция фабрики «Светоч» и издательская продукция ООО «Счастье внутри». Компании работают на коллективном стенде регионов России вместе с производителями из Новосибирской, Ростовской, Оренбургской и Волгоградской областей, а также Санкт-Петербурга.
«Выставка помогает развивать деловые связи с потенциальными покупателями из стран Центральной Азии и ЕАЭС. Для предприятий это прямой выход на новых заказчиков, возможность представить свою продукцию и расширить рынки сбыта»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По словам главы региона, организацией участия занимается Центр экспорта Ярославской области. Он сопровождает предприятия на всех этапах — от аренды выставочных площадей до подготовки переговоров. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов отметил, что регион впервые представлен на NFA EXPO. Для всех четырех компаний это также первый опыт участия в этой выставке. По его словам, мероприятие ориентировано прежде всего на деловые коммуникации и встречи производителей с представителями закупочных подразделений.
Для ярославских участников организованы переговоры с потенциальными заказчиками. В ходе встреч стороны обсуждают возможные объемы поставок, логистику и включение продукции в ассортимент торговых сетей. Также производители могут провести переговоры в специальной B2B-зоне, разместить информацию о своей продукции в каталоге выставки и представить коммерческие предложения на казахском языке.
Директор ООО «Интерхим» Ирина Климова рассчитывает, что участие в выставке позволит компании расширить присутствие на зарубежных рынках. «Возможность презентовать свою продукцию закупщикам стран Центральной Азии и ЕАЭС открывает для нас новые перспективы расширения производства и ассортимента товарных линеек. Рассчитываем на конкретные договоренности по поставкам»,— отметила она.