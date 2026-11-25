Министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов отметил, что регион впервые представлен на NFA EXPO. Для всех четырех компаний это также первый опыт участия в этой выставке. По его словам, мероприятие ориентировано прежде всего на деловые коммуникации и встречи производителей с представителями закупочных подразделений.