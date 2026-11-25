Бывший угольный холдинг ВЭБ.РФ отошел в ЗПИФ
У компании, управляющей активами угольного холдинга «Сибуглемет», сменился владелец. Входивший до начала 2022 года в периметр ВЭБ.РФ актив от менеджмента перешел к ЗПИФу УК «Молния», которая в том числе управляет фондом, владеющим 75% издательства «Просвещение». Сделка может быть связана с необходимостью повысить конфиденциальность владения и подготовкой к продаже.
Владельцем 100% ООО «Новая Горная УК», управляющего активами по добыче и переработке коксующегося угля в Кузбассе, стал ЗПИФ «Промышленные активы» УК «Молния». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 24 ноября. Прежде по 33,334% в компании владели Андрей Кобяков, бывший премьер-министром Белоруссии, Дмитрий Кровнов и Сергей Завриев. “Ъ” направил вопросы в Новую Горную УК и УК «Молния».
В числе активов Новой Горной УК — «Междуречье» и обогатительная фабрика «Междуреченская» годовой мощностью 10 млн тонн угля, обогатительная фабрика «Антоновская» (4,7 млн тонн в год), шахты «Большевик» и «Антоновская» (920 тыс. тонн в год).