У компании, управляющей активами угольного холдинга «Сибуглемет», сменился владелец. Входивший до начала 2022 года в периметр ВЭБ.РФ актив от менеджмента перешел к ЗПИФу УК «Молния», которая в том числе управляет фондом, владеющим 75% издательства «Просвещение». Сделка может быть связана с необходимостью повысить конфиденциальность владения и подготовкой к продаже.