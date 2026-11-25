В Госдуме на «Правительственном часе» депутаты и профильные министры обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам года общий объем ввода недвижимости в РФ составит порядка 136 млн кв. м, непосредственно жилья — около 100 млн кв. м. Он признал, что с учетом высокой инфляции и ключевой ставки ЦБ объемы строительства жилья «несколько уменьшились».