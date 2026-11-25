Минстрой предложил усилить контроль за формированием цены строительства
Базовыми проблемами строительной сферы остаются непрозрачность ценообразования и существенный рост нестроительных затрат в структуре себестоимости, показал прошедший 25 ноября в Госдуме «Правительственный час». Для их решения Минстрой предлагает тщательнее контролировать формирование цены строительства — за счет возвращения процедуры технико-экономического обоснования и введения государственной экспертизы стоимости проектов.
В Госдуме на «Правительственном часе» депутаты и профильные министры обсудили реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам года общий объем ввода недвижимости в РФ составит порядка 136 млн кв. м, непосредственно жилья — около 100 млн кв. м. Он признал, что с учетом высокой инфляции и ключевой ставки ЦБ объемы строительства жилья «несколько уменьшились».
Основной темой обсуждения стала себестоимость строительства.