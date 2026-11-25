Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги на своей площадке одержали победу на клубом из Магнитогорска. В первом периоде команды не смогли распечатать ворота друг друга. Во второй двадцатиминутке Виктор Пластинин вывел пермскую команду вперед. В третьей части матча Даниил Лапин подвел окончательный итог встречи, пермская команда одержала победу со счетом 2:0. Этот результат позволил «Молоту» вернуться в пятерку лучших команд турнира.