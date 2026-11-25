Ростовский «Парус» взыскал с зернотрейдера почти 30 млн рублей
Ростовская компания «Парус» через суд добилась взыскания почти 30 млн руб. с покупателя пшеницы, который не рассчитался за часть поставки. Арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Торговый Дом „Зерно Заволжья“» выплатить основной долг, проценты и неустойку. Еще более 524 тыс. руб. ответчик должен возместить за судебные расходы. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Согласно материалам дела, в июле 2026 года ООО «Парус» поставило покупателю 6,3 тыс. т пшеницы на 85 млн руб. По условиям договора оплатить товар следовало в течение пяти банковских дней после поставки. Покупатель перечислил почти 56,3 млн руб., оставив задолженность в размере 28,7 млн руб. Претензию поставщика об оплате остатка он не удовлетворил.
Суд признал факт поставки подтвержденным подписанными сторонами универсальными передаточными документами, а задолженность — актом сверки взаимных расчетов.
Суд постановил взыскать с «Зерна Заволжья» 28,77 млн руб. основного долга, 109,3 тыс. руб. неустойки и 1,08 млн руб. процентов за пользование коммерческим кредитом. По договору ставка составляла 36% годовых, неустойка — 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Оба начисления будут продолжаться до полного исполнения обязательств. Также ответчик должен возместить поставщику 524,5 тыс. руб. госпошлины.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парус» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2012 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Генеральный директор — Александр Гнидин. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка «Паруса» составила 655,4 млн руб., чистая прибыль — 80,5 млн руб. Годом ранее показатели достигали 774,2 млн руб. и 100,5 млн руб. соответственно.
ООО «Торговый Дом „Зерно Заволжья“» — зарегистрирован в октябре 2007 года. Сейчас его юридический адрес находится в Липецке. Основной вид деятельности также связан с оптовой торговлей зерном. Уставный капитал — 53,7 млн руб., учредитель — Рашид Карсаков. По данным сервиса проверки контрагентов, руководителем в ЕГРЮЛ указан Юрий Ежов. В 2025 году выручка компании составила 27,4 млрд руб. против 61,8 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль снизилась с 1,4 млрд до 2,3 млн руб.