ООО «Торговый Дом „Зерно Заволжья“» — зарегистрирован в октябре 2007 года. Сейчас его юридический адрес находится в Липецке. Основной вид деятельности также связан с оптовой торговлей зерном. Уставный капитал — 53,7 млн руб., учредитель — Рашид Карсаков. По данным сервиса проверки контрагентов, руководителем в ЕГРЮЛ указан Юрий Ежов. В 2025 году выручка компании составила 27,4 млрд руб. против 61,8 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль снизилась с 1,4 млрд до 2,3 млн руб.