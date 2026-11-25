К юбилею Леонида Брежнева в Курск привезут его поезд
К 120-летию генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева 19 декабря в Курск перебазируют поезд с его личным вагоном. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе прямой линии с жителями.
По словам господина Хинштейна, внутри будет сохранена аутентичная обстановка, в которой по Советскому Союзу путешествовал сам Леонид Брежнев. В вагоне будут предметы мебели и интерьера той эпохи, в том числе домино, в которое играл генсек. Поезд смогут посетить все жители области.
К юбилею Леонида Брежнева в облцентре откроют его памятник на улице Ленина за счет внебюджетных средств. Монумент станет подарком почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина региону. Также был отреставрирован землеустроительный техникум, где учился Брежнев. Кроме того, к юбилею генсека запланирована выставка о курском периоде его жизни.
В селе Брежнево Курского района родился отец будущего генсека ЦК КПСС Илья Яковлевич. Сам Леонид Брежнев в 1921 году начал трудовой путь чернорабочим на Курском маслобойном заводе, затем окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум и работал землемером в селе Теребрено, которое тогда входило в Курскую губернию. Сейчас село относится к Краснояружскому району Белгородской области.
В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что установка памятника Брежневу в Курске обойдется в 5 млн руб.