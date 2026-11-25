По словам господина Хинштейна, внутри будет сохранена аутентичная обстановка, в которой по Советскому Союзу путешествовал сам Леонид Брежнев. В вагоне будут предметы мебели и интерьера той эпохи, в том числе домино, в которое играл генсек. Поезд смогут посетить все жители области.