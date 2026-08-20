Установка памятника Брежневу в Курске обойдется в 5 млн рублей
Завершен электронный аукцион по благоустройству сквера Студенческих отрядов возле пересечения улиц Ленина и Мирной в Курске с установкой памятника Леониду Брежневу. Определен победитель, с которым планируют заключить контракт ценой 4,8 млн руб. Об этом свидетельствуют данные ЕИС «Закупки». Само соглашение пока не опубликовано, победитель официально еще не назван.
Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна
Установить памятник требуется в срок до 31 октября 2026 года. Подрядчику дано право выполнить обязательства досрочно. Требования к режиму работ не фиксированы — они могут выполняться ежедневно, включая выходные и праздничные дни.
О подведении итогов общественного голосования по выбору проекта памятника Леониду Брежневу, который хотят установить к 120-летию генерального секретаря ЦК КПСС, «Ъ-Черноземье» сообщил в конце июля. Победителем голосования стала работа Игоря Бурганова. Она же ранее была признана лучшей по решению жюри Российской академии художеств (РАХ), которая по итогам всероссийского конкурса сформировала шорт-лист из четырех проектов.
В селе Брежнево Курского района родился отец будущего генсека ЦК КПСС Илья Яковлевич. Сам Леонид Брежнев в 1921 году начал трудовой путь чернорабочим на Курском маслобойном заводе, затем окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум и работал землемером в селе Теребрено, которое тогда входило в Курскую губернию. Сейчас село относится к Краснояружскому району Белгородской области.
Памятник будет установлен за счет внебюджетных средств и станет подарком Курску от заместителя председателя совета директоров фармацевтического холдинга «Фармэко», почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина.