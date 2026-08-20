Установка памятника Брежневу в Курске обойдется в 5 млн рублей

Завершен электронный аукцион по благоустройству сквера Студенческих отрядов возле пересечения улиц Ленина и Мирной в Курске с установкой памятника Леониду Брежневу. Определен победитель, с которым планируют заключить контракт ценой 4,8 млн руб. Об этом свидетельствуют данные ЕИС «Закупки». Само соглашение пока не опубликовано, победитель официально еще не назван.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Установить памятник требуется в срок до 31 октября 2026 года. Подрядчику дано право выполнить обязательства досрочно. Требования к режиму работ не фиксированы — они могут выполняться ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

О подведении итогов общественного голосования по выбору проекта памятника Леониду Брежневу, который хотят установить к 120-летию генерального секретаря ЦК КПСС, «Ъ-Черноземье» сообщил в конце июля. Победителем голосования стала работа Игоря Бурганова. Она же ранее была признана лучшей по решению жюри Российской академии художеств (РАХ), которая по итогам всероссийского конкурса сформировала шорт-лист из четырех проектов.

В селе Брежнево Курского района родился отец будущего генсека ЦК КПСС Илья Яковлевич. Сам Леонид Брежнев в 1921 году начал трудовой путь чернорабочим на Курском маслобойном заводе, затем окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум и работал землемером в селе Теребрено, которое тогда входило в Курскую губернию. Сейчас село относится к Краснояружскому району Белгородской области.

Памятник будет установлен за счет внебюджетных средств и станет подарком Курску от заместителя председателя совета директоров фармацевтического холдинга «Фармэко», почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина.

Денис Данилов