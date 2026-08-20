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Установка памятника Брежневу в Курске обойдется в 5 млн рублей

Завершен электронный аукцион по благоустройству сквера Студенческих отрядов возле пересечения улиц Ленина и Мирной в Курске с установкой памятника Леониду Брежневу. Определен победитель, с которым планируют заключить контракт ценой 4,8 млн руб. Об этом свидетельствуют данные ЕИС «Закупки». Само соглашение пока не опубликовано, победитель официально еще не назван.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Установить памятник требуется в срок до 31 октября 2026 года. Подрядчику дано право выполнить обязательства досрочно. Требования к режиму работ не фиксированы — они могут выполняться ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

О подведении итогов общественного голосования по выбору проекта памятника Леониду Брежневу, который хотят установить к 120-летию генерального секретаря ЦК КПСС, «Ъ-Черноземье» сообщил в конце июля. Победителем голосования стала работа Игоря Бурганова. Она же ранее была признана лучшей по решению жюри Российской академии художеств (РАХ), которая по итогам всероссийского конкурса сформировала шорт-лист из четырех проектов.

В селе Брежнево Курского района родился отец будущего генсека ЦК КПСС Илья Яковлевич. Сам Леонид Брежнев в 1921 году начал трудовой путь чернорабочим на Курском маслобойном заводе, затем окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум и работал землемером в селе Теребрено, которое тогда входило в Курскую губернию. Сейчас село относится к Краснояружскому району Белгородской области.

Памятник будет установлен за счет внебюджетных средств и станет подарком Курску от заместителя председателя совета директоров фармацевтического холдинга «Фармэко», почетного гражданина Курской области Геннадия Дюмина.

Денис Данилов

Фотогалерея

Каким был Леонид Брежнев

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«По национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург. Вот и все, что известно о моей родословной»&lt;br>Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года (по другим данным — 1 января 1907-го) в городе Каменское (ныне — Днепропетровская область Украины). Окончил Днепродзержинский металлургический институт. После службы в армии (на фото) занял пост директора металлургического техникума в Днепродзержинске, быстро продвигался по партийной линии. Во время войны был назначен замначальника политуправления Южного фронта

«По национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург. Вот и все, что известно о моей родословной»
Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года (по другим данным — 1 января 1907-го) в городе Каменское (ныне — Днепропетровская область Украины). Окончил Днепродзержинский металлургический институт. После службы в армии (на фото) занял пост директора металлургического техникума в Днепродзержинске, быстро продвигался по партийной линии. Во время войны был назначен замначальника политуправления Южного фронта

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда»&lt;br> Во время войны Брежнев принимал участие в мобилизации населения в Красную Армию, занимался эвакуацией промышленности, был активным участником подавления движения за независимость Украины — ОУН. В 1946 году по рекомендации Никиты Хрущева был назначен на должность первого секретаря Запорожского обкома партии. В октябре 1952 года после личной встречи со Сталиным на XIX съезде партии был избран членом ЦК

«Если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда»
Во время войны Брежнев принимал участие в мобилизации населения в Красную Армию, занимался эвакуацией промышленности, был активным участником подавления движения за независимость Украины — ОУН. В 1946 году по рекомендации Никиты Хрущева был назначен на должность первого секретаря Запорожского обкома партии. В октябре 1952 года после личной встречи со Сталиным на XIX съезде партии был избран членом ЦК

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Вот, ездят тут всякие. А мне два раза в день встречать, провожать приходится»&lt;br>В 1954 году Брежнев был переведен в Казахстан, где работал в должности секретаря ЦК компартии республики и курировал вопросы создания космодрома Байконур. В 1960 году он был назначен председателем президиума Верховного совета СССР, на этом посту занимался решением вопросов ВПК, развитием космической отрасли, участвовал в подготовке первого полета человека в космос. За это был удостоен звания Героя Соцтруда

«Вот, ездят тут всякие. А мне два раза в день встречать, провожать приходится»
В 1954 году Брежнев был переведен в Казахстан, где работал в должности секретаря ЦК компартии республики и курировал вопросы создания космодрома Байконур. В 1960 году он был назначен председателем президиума Верховного совета СССР, на этом посту занимался решением вопросов ВПК, развитием космической отрасли, участвовал в подготовке первого полета человека в космос. За это был удостоен звания Героя Соцтруда

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчали культ Хрущева при его жизни» (заключительные слова на Пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 года)&lt;br>С 1964 года Брежнев принимал активное участие в организации смещения Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. После ухода Хрущева 14 октября 1964 года Брежнев сменил его на этом посту. Тогда же было провозглашено возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства». &lt;br>На фото: Никита Хрущев (в центре) с супругой (вторая слева), космонавтом Валентиной Терешковой (третья слева), Леонидом Брежневым и Климентом Ворошиловым

«Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчали культ Хрущева при его жизни» (заключительные слова на Пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 года)
С 1964 года Брежнев принимал активное участие в организации смещения Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. После ухода Хрущева 14 октября 1964 года Брежнев сменил его на этом посту. Тогда же было провозглашено возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства».
На фото: Никита Хрущев (в центре) с супругой (вторая слева), космонавтом Валентиной Терешковой (третья слева), Леонидом Брежневым и Климентом Ворошиловым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«У коммуниста нет никаких особых прав, кроме одного — быть впереди, быть там, где труднее»&lt;br>Брежнев старался сохранить хорошие отношения со своими зарубежными коллегами. Так за первые десять лет у власти он посетил Венгрию, Францию, ФРГ, Кубу, где встречался с мировыми лидерами. В 1972 году состоялся первый за всю историю советско-американских отношений официальный визит президента США (Ричарда Никсона) в Москву. Спустя год Брежнев с ответным визитом посетил Штаты.&lt;br>На фото: Леонид Брежнев и кубинский лидер Фидель Кастро

«У коммуниста нет никаких особых прав, кроме одного — быть впереди, быть там, где труднее»
Брежнев старался сохранить хорошие отношения со своими зарубежными коллегами. Так за первые десять лет у власти он посетил Венгрию, Францию, ФРГ, Кубу, где встречался с мировыми лидерами. В 1972 году состоялся первый за всю историю советско-американских отношений официальный визит президента США (Ричарда Никсона) в Москву. Спустя год Брежнев с ответным визитом посетил Штаты.
На фото: Леонид Брежнев и кубинский лидер Фидель Кастро

Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Оградить руководителя от критики — значит его погубить. Тот, кто перестает воспринимать критику, потерян для дела»&lt;br>Первые свидетельства плохого самочувствия Леонида Брежнева появились в 1968 году. Во время принятия решения о вторжении в Чехословакию Брежнев, по воспоминаниям очевидцев, был заторможен и неадекватен, что явилось следствием злоупотребления снотворными (нембуталом). В начале 1976 года Брежнев перенес клиническую смерть. Восстановиться полностью ему так и не удалось. Он страдал нервно-психической слабостью, атеросклерозом мозговых сосудов

«Оградить руководителя от критики — значит его погубить. Тот, кто перестает воспринимать критику, потерян для дела»
Первые свидетельства плохого самочувствия Леонида Брежнева появились в 1968 году. Во время принятия решения о вторжении в Чехословакию Брежнев, по воспоминаниям очевидцев, был заторможен и неадекватен, что явилось следствием злоупотребления снотворными (нембуталом). В начале 1976 года Брежнев перенес клиническую смерть. Восстановиться полностью ему так и не удалось. Он страдал нервно-психической слабостью, атеросклерозом мозговых сосудов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Меня сегодня согревает мысль, что у поколений революционных борцов, строителей первых пятилеток, воинов Отечественной войны выросла достойная смена»&lt;br>Во время правления Брежнева СССР подсел на «нефтяную иглу». С 1970 года добыча нефти выросла с 285 млн до 547 млн тонн к 1980-му. За 16 лет выручка от экспорта нефтепродуктов выросла в 20 раз&lt;br>На фото (слева направо): председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и председатель президиума Верховного совета СССР Анастас Микоян

«Меня сегодня согревает мысль, что у поколений революционных борцов, строителей первых пятилеток, воинов Отечественной войны выросла достойная смена»
Во время правления Брежнева СССР подсел на «нефтяную иглу». С 1970 года добыча нефти выросла с 285 млн до 547 млн тонн к 1980-му. За 16 лет выручка от экспорта нефтепродуктов выросла в 20 раз
На фото (слева направо): председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и председатель президиума Верховного совета СССР Анастас Микоян

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В такие минуты смотришь из окна на Москву, а перед глазами — бескрайние поля, озабоченные лица комбайнеров, агрономов, райкомовцев, и, будучи далеко от этих дорогих мне людей, я снова ощущаю себя рядом с ними»&lt;br>В годы правления Брежнева росла покупательская способность населения. Так, в 1970 году советский гражданин мог позволить себе 33,1 кг говядины, 273,7 кг хлеба и 246,3 л молока в месяц, а в 1980 году — 43,5 кг говядины, 403,3 кг хлеба и 432 л молока

«В такие минуты смотришь из окна на Москву, а перед глазами — бескрайние поля, озабоченные лица комбайнеров, агрономов, райкомовцев, и, будучи далеко от этих дорогих мне людей, я снова ощущаю себя рядом с ними»
В годы правления Брежнева росла покупательская способность населения. Так, в 1970 году советский гражданин мог позволить себе 33,1 кг говядины, 273,7 кг хлеба и 246,3 л молока в месяц, а в 1980 году — 43,5 кг говядины, 403,3 кг хлеба и 432 л молока

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Перед посещением в 1973 году принцем Филиппом СССР британский МИД предоставил ему краткие характеристики лиц, с которыми ему предстояло встретиться. Леонид Брежнев был описан как «волевой человек, излучающий уверенность и компетентность, не обладающий при этом блестящим интеллектом. Несмотря на цветущий вид, перенес несколько сердечных приступов. Любит охоту, футбол и вождение; по-английски не говорит». Действительно, Брежнев был страстным охотником. В 1973 году его с официальным визитом посетил Генри Киссинджер, с которым Брежнев позже отправился на охоту

Перед посещением в 1973 году принцем Филиппом СССР британский МИД предоставил ему краткие характеристики лиц, с которыми ему предстояло встретиться. Леонид Брежнев был описан как «волевой человек, излучающий уверенность и компетентность, не обладающий при этом блестящим интеллектом. Несмотря на цветущий вид, перенес несколько сердечных приступов. Любит охоту, футбол и вождение; по-английски не говорит». Действительно, Брежнев был страстным охотником. В 1973 году его с официальным визитом посетил Генри Киссинджер, с которым Брежнев позже отправился на охоту

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На фоне обострения отношений с США Брежнев старался наладить контакты с ФРГ, куда поехал с официальным визитом в мае 1973 года. С немецким канцлером Вилли Брандтом они обсуждали тему о нерушимости границ в Европе. Был подписан соответствующий договор между СССР и ФРГ. 1 августа 1975 года были подписаны Хельсинкские соглашения, подтвердившие нерушимость границ в Европе

На фоне обострения отношений с США Брежнев старался наладить контакты с ФРГ, куда поехал с официальным визитом в мае 1973 года. С немецким канцлером Вилли Брандтом они обсуждали тему о нерушимости границ в Европе. Был подписан соответствующий договор между СССР и ФРГ. 1 августа 1975 года были подписаны Хельсинкские соглашения, подтвердившие нерушимость границ в Европе

Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Кто, как не родители, должен заботиться о том, чтобы дети не только хорошо усваивали все те знания, которые дает школа, но и приучались к порядку, дисциплине, чтобы они соблюдали нормы жизни нашего общества»&lt;br>Леонид Брежнев был женат на Виктории Брежневой (Денисовой). У них было двое детей — Галина и Юрий. Галина после смерти отца попала в опалу новой власти, долгое время находилась под домашним арестом на своей даче в Подмосковье. Умерла в 1998 году в психиатрической больнице

«Кто, как не родители, должен заботиться о том, чтобы дети не только хорошо усваивали все те знания, которые дает школа, но и приучались к порядку, дисциплине, чтобы они соблюдали нормы жизни нашего общества»
Леонид Брежнев был женат на Виктории Брежневой (Денисовой). У них было двое детей — Галина и Юрий. Галина после смерти отца попала в опалу новой власти, долгое время находилась под домашним арестом на своей даче в Подмосковье. Умерла в 1998 году в психиатрической больнице

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Экономика должна быть экономной»&lt;br>В эпоху застоя росла продажа алкогольных напитков населению. Если в 1970 году на душу населения приходилось 8,48 л, то в 1980-м уже 10,52 л спирта в год. СССР активно развивал космическую программу – с 1964 по 1982 год был совершен 1581 космический запуск, что почти в два раза больше, чем у США за этот же период (685)

«Экономика должна быть экономной»
В эпоху застоя росла продажа алкогольных напитков населению. Если в 1970 году на душу населения приходилось 8,48 л, то в 1980-м уже 10,52 л спирта в год. СССР активно развивал космическую программу – с 1964 по 1982 год был совершен 1581 космический запуск, что почти в два раза больше, чем у США за этот же период (685)

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Советские люди одобряют политику партии, поддерживают ее. И, тем не менее, мы всегда уделяли и уделяем большое внимание идеологической работе. Главное оружие в этой работе – правда»&lt;br>Брежнев был награжден орденом «Победа» в 1978 году, что однако было отменено Горбачевым спустя 11 лет. В 1981 году, накануне 50-летия пребывания Брежнева в партии, для него был выпущен отлитый из золота значок «50 лет пребывания в КПСС». В том же году он был награжден Золотой Звездой Героя СССР. Всего у Леонида Брежнева было более 100 различных наград

«Советские люди одобряют политику партии, поддерживают ее. И, тем не менее, мы всегда уделяли и уделяем большое внимание идеологической работе. Главное оружие в этой работе – правда»
Брежнев был награжден орденом «Победа» в 1978 году, что однако было отменено Горбачевым спустя 11 лет. В 1981 году, накануне 50-летия пребывания Брежнева в партии, для него был выпущен отлитый из золота значок «50 лет пребывания в КПСС». В том же году он был награжден Золотой Звездой Героя СССР. Всего у Леонида Брежнева было более 100 различных наград

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Моду на поцелуи в политике ввел именно Леонид Брежнев. Его манеру целоваться (по одному поцелую в обе щеки и финальный — в губы) называли «тройной Брежнев». Самый известный поцелуй Леонида Ильича — с Эриком Хоннекером, руководителем ГДР, состоялся в 1971 году. Этот акт дружбы народов был изображен на Берлинской стене и стал символом ее падения

Моду на поцелуи в политике ввел именно Леонид Брежнев. Его манеру целоваться (по одному поцелую в обе щеки и финальный — в губы) называли «тройной Брежнев». Самый известный поцелуй Леонида Ильича — с Эриком Хоннекером, руководителем ГДР, состоялся в 1971 году. Этот акт дружбы народов был изображен на Берлинской стене и стал символом ее падения

Фото: Helmuth Lohmann / AP

«Мне повезло увидеть воочию просторы родной страны, узнать близко многих сограждан, и я знал, что планы, мечты, замыслы народа под стать земле, на которой нам посчастливилось жить, которую получили мы от отцов и должны оставить детям еще более богатой и цветущей»&lt;br>Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на подмосковной госдаче «Заречье-6» от остановки сердца

«Мне повезло увидеть воочию просторы родной страны, узнать близко многих сограждан, и я знал, что планы, мечты, замыслы народа под стать земле, на которой нам посчастливилось жить, которую получили мы от отцов и должны оставить детям еще более богатой и цветущей»
Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на подмосковной госдаче «Заречье-6» от остановки сердца

Фото: Геннадий Бодров / Коммерсантъ  /  купить фото

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«По национальности я русский, по происхождению — коренной пролетарий, потомственный металлург. Вот и все, что известно о моей родословной»
Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 года (по другим данным — 1 января 1907-го) в городе Каменское (ныне — Днепропетровская область Украины). Окончил Днепродзержинский металлургический институт. После службы в армии (на фото) занял пост директора металлургического техникума в Днепродзержинске, быстро продвигался по партийной линии. Во время войны был назначен замначальника политуправления Южного фронта

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда»
Во время войны Брежнев принимал участие в мобилизации населения в Красную Армию, занимался эвакуацией промышленности, был активным участником подавления движения за независимость Украины — ОУН. В 1946 году по рекомендации Никиты Хрущева был назначен на должность первого секретаря Запорожского обкома партии. В октябре 1952 года после личной встречи со Сталиным на XIX съезде партии был избран членом ЦК

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Вот, ездят тут всякие. А мне два раза в день встречать, провожать приходится»
В 1954 году Брежнев был переведен в Казахстан, где работал в должности секретаря ЦК компартии республики и курировал вопросы создания космодрома Байконур. В 1960 году он был назначен председателем президиума Верховного совета СССР, на этом посту занимался решением вопросов ВПК, развитием космической отрасли, участвовал в подготовке первого полета человека в космос. За это был удостоен звания Героя Соцтруда

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчали культ Хрущева при его жизни» (заключительные слова на Пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 года)
С 1964 года Брежнев принимал активное участие в организации смещения Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. После ухода Хрущева 14 октября 1964 года Брежнев сменил его на этом посту. Тогда же было провозглашено возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства».
На фото: Никита Хрущев (в центре) с супругой (вторая слева), космонавтом Валентиной Терешковой (третья слева), Леонидом Брежневым и Климентом Ворошиловым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«У коммуниста нет никаких особых прав, кроме одного — быть впереди, быть там, где труднее»
Брежнев старался сохранить хорошие отношения со своими зарубежными коллегами. Так за первые десять лет у власти он посетил Венгрию, Францию, ФРГ, Кубу, где встречался с мировыми лидерами. В 1972 году состоялся первый за всю историю советско-американских отношений официальный визит президента США (Ричарда Никсона) в Москву. Спустя год Брежнев с ответным визитом посетил Штаты.
На фото: Леонид Брежнев и кубинский лидер Фидель Кастро

Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Оградить руководителя от критики — значит его погубить. Тот, кто перестает воспринимать критику, потерян для дела»
Первые свидетельства плохого самочувствия Леонида Брежнева появились в 1968 году. Во время принятия решения о вторжении в Чехословакию Брежнев, по воспоминаниям очевидцев, был заторможен и неадекватен, что явилось следствием злоупотребления снотворными (нембуталом). В начале 1976 года Брежнев перенес клиническую смерть. Восстановиться полностью ему так и не удалось. Он страдал нервно-психической слабостью, атеросклерозом мозговых сосудов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Меня сегодня согревает мысль, что у поколений революционных борцов, строителей первых пятилеток, воинов Отечественной войны выросла достойная смена»
Во время правления Брежнева СССР подсел на «нефтяную иглу». С 1970 года добыча нефти выросла с 285 млн до 547 млн тонн к 1980-му. За 16 лет выручка от экспорта нефтепродуктов выросла в 20 раз
На фото (слева направо): председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, Леонид Брежнев и председатель президиума Верховного совета СССР Анастас Микоян

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В такие минуты смотришь из окна на Москву, а перед глазами — бескрайние поля, озабоченные лица комбайнеров, агрономов, райкомовцев, и, будучи далеко от этих дорогих мне людей, я снова ощущаю себя рядом с ними»
В годы правления Брежнева росла покупательская способность населения. Так, в 1970 году советский гражданин мог позволить себе 33,1 кг говядины, 273,7 кг хлеба и 246,3 л молока в месяц, а в 1980 году — 43,5 кг говядины, 403,3 кг хлеба и 432 л молока

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Перед посещением в 1973 году принцем Филиппом СССР британский МИД предоставил ему краткие характеристики лиц, с которыми ему предстояло встретиться. Леонид Брежнев был описан как «волевой человек, излучающий уверенность и компетентность, не обладающий при этом блестящим интеллектом. Несмотря на цветущий вид, перенес несколько сердечных приступов. Любит охоту, футбол и вождение; по-английски не говорит». Действительно, Брежнев был страстным охотником. В 1973 году его с официальным визитом посетил Генри Киссинджер, с которым Брежнев позже отправился на охоту

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На фоне обострения отношений с США Брежнев старался наладить контакты с ФРГ, куда поехал с официальным визитом в мае 1973 года. С немецким канцлером Вилли Брандтом они обсуждали тему о нерушимости границ в Европе. Был подписан соответствующий договор между СССР и ФРГ. 1 августа 1975 года были подписаны Хельсинкские соглашения, подтвердившие нерушимость границ в Европе

Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Кто, как не родители, должен заботиться о том, чтобы дети не только хорошо усваивали все те знания, которые дает школа, но и приучались к порядку, дисциплине, чтобы они соблюдали нормы жизни нашего общества»
Леонид Брежнев был женат на Виктории Брежневой (Денисовой). У них было двое детей — Галина и Юрий. Галина после смерти отца попала в опалу новой власти, долгое время находилась под домашним арестом на своей даче в Подмосковье. Умерла в 1998 году в психиатрической больнице

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Экономика должна быть экономной»
В эпоху застоя росла продажа алкогольных напитков населению. Если в 1970 году на душу населения приходилось 8,48 л, то в 1980-м уже 10,52 л спирта в год. СССР активно развивал космическую программу – с 1964 по 1982 год был совершен 1581 космический запуск, что почти в два раза больше, чем у США за этот же период (685)

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Советские люди одобряют политику партии, поддерживают ее. И, тем не менее, мы всегда уделяли и уделяем большое внимание идеологической работе. Главное оружие в этой работе – правда»
Брежнев был награжден орденом «Победа» в 1978 году, что однако было отменено Горбачевым спустя 11 лет. В 1981 году, накануне 50-летия пребывания Брежнева в партии, для него был выпущен отлитый из золота значок «50 лет пребывания в КПСС». В том же году он был награжден Золотой Звездой Героя СССР. Всего у Леонида Брежнева было более 100 различных наград

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Моду на поцелуи в политике ввел именно Леонид Брежнев. Его манеру целоваться (по одному поцелую в обе щеки и финальный — в губы) называли «тройной Брежнев». Самый известный поцелуй Леонида Ильича — с Эриком Хоннекером, руководителем ГДР, состоялся в 1971 году. Этот акт дружбы народов был изображен на Берлинской стене и стал символом ее падения

Фото: AP / Helmuth Lohmann

«Мне повезло увидеть воочию просторы родной страны, узнать близко многих сограждан, и я знал, что планы, мечты, замыслы народа под стать земле, на которой нам посчастливилось жить, которую получили мы от отцов и должны оставить детям еще более богатой и цветущей»
Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года на подмосковной госдаче «Заречье-6» от остановки сердца

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Бодров  /  купить фото

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