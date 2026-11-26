Натуральные продажи мороженого в России в январе—сентябре 2026 года составили 329,4 тыс. тонн, увеличившись на 9% год к году. Такие данные приводит ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). В денежном выражении рост продаж составил 11,8%, до 303,8 млрд руб.. Темп увеличения спроса на мороженое ускорился. В январе—сентябре 2025 года его натуральные продажи выросли на 1,3% год к году, денежные — на 18%.