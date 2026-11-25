В Таганроге силы ПВО отражают воздушную атаку
В Таганроге работают силы противовоздушной обороны. Жителей призвали укрыться в помещениях, отойти от окон и не выходить на открытые участки улиц. О работе ПВО и объявленной беспилотной опасности сообщила глава города Светлана Камбулова.
Она также предупредила о запрете на фото- и видеосъемку происходящего.
При обнаружении беспилотника горожан просят сообщить в полицию или службу экстренного реагирования по номеру 112. Глава города призвала жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.