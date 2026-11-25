ЦИК зафиксировал два случая повторного голосования на выборах в Госдуму
Система «Стоп-дубль» на сентябрьских выборах в Госдуму дала осечку дважды, сообщил на заседании Центризбиркома (ЦИК) 25 ноября член комиссии Антон Лопатин. Он доложил об итогах проверки, которую завершила рабочая группа по контролю за однократностью голосования. В результате выявлено два случая, когда избиратели дважды получили бюллетени в ходе одного и того же голосования.
Начиная с 2019 года ЦИК после каждого единого дня голосования проводит проверку случаев, когда избиратели аннулировали ранее поданное заявление о голосовании по месту пребывания или участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), чтобы проголосовать по месту жительства. Практика таких проверок была введена после многочисленных попыток публично продемонстрировать уязвимость избирательной системы посредством многократного голосования. В 2026 году во всех регионах России, а также на участках в 25 странах членам избиркомов была доступна система «Стоп-дубль», позволяющая в режиме онлайн проверить, не получал ли избиратель бюллетень ранее на других участках.
Всего, по словам Антона Лопатина, на этих выборах из списков участников ДЭГ были исключены 38,5 тыс. избирателей, пришедших проголосовать на свой участок (в том числе 259 человек за рубежом). При этом через систему «Стоп-дубль» проверялось, не проголосовал ли человек онлайн, и, если таких данных в системе не было, его вносили в списки голосующих по месту жительства и выдавали бюллетень. По поводу избирателей, подавших заявление о голосовании по месту пребывания через систему «Мобильный избиратель», но вернувшихся на свой участок, также через «Стоп-дубль» запрашивалась информация о факте голосования по месту «приписки», и только после этого их вносили в списки по месту жительства.