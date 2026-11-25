Всего, по словам Антона Лопатина, на этих выборах из списков участников ДЭГ были исключены 38,5 тыс. избирателей, пришедших проголосовать на свой участок (в том числе 259 человек за рубежом). При этом через систему «Стоп-дубль» проверялось, не проголосовал ли человек онлайн, и, если таких данных в системе не было, его вносили в списки голосующих по месту жительства и выдавали бюллетень. По поводу избирателей, подавших заявление о голосовании по месту пребывания через систему «Мобильный избиратель», но вернувшихся на свой участок, также через «Стоп-дубль» запрашивалась информация о факте голосования по месту «приписки», и только после этого их вносили в списки по месту жительства.