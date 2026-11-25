Житель Кубани погиб при столкновении трех автомобилей
65-летний житель Краснодарского края погиб при столкновении трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла днем 25 ноября на автодороге «Краснодар — Кропоткин», когда 65-летний водитель автомобиля марки Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet под управлением 31-летней девушки. От удара Chevrolet отбросило на «Газель», которая ехала по встречному направлению.
Водитель Daewoo скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир Daewoo, а также девушка, находившаяся за рулем второго автомобиля, и двое ее несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.