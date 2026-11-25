Авария произошла днем 25 ноября на автодороге «Краснодар — Кропоткин», когда 65-летний водитель автомобиля марки Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet под управлением 31-летней девушки. От удара Chevrolet отбросило на «Газель», которая ехала по встречному направлению.