На прямую линию губернатора Юрия Слюсаря поступило более пяти тысяч обращений
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь за два часа прямого эфира ответил на 40 вопросов жителей региона. Всего к прямой линии, которая состоялась 25 ноября, поступило более пяти тысяч обращений. Глава региона пообещал, что ни одно из них не останется без ответа, сообщили в пресс-службе главы региона.
Вопросы принимали на нескольких площадках. Через многоканальный телефон кол-центр получил 456 звонков. Кроме того, обращения собирали на специальных интернет-платформах. В Ростове-на-Дону и Новочеркасске работали выездные студии с открытым микрофоном, где жители могли напрямую задать вопросы губернатору.
Чаще всего дончане обращались по темам ЖКХ и благоустройства, состояния дорог и работы транспорта, здравоохранения и образования. В частности, жителей интересовали строительство ливневой канализации в Ростове, реконструкция путепровода на северном въезде в Батайск, состояние дорог и проблемы с водоснабжением в Кулешовке, Азове и Черткове.
Юрий Слюсарь также ответил на вопросы о строительстве школ и поликлиник в новых жилых комплексах, капитальном ремонте районных больниц и школ, обновлении инженерных сетей и котельных. Отдельно обсуждались благоустройство парков и скверов, последствия атак беспилотников, нехватка медицинских кадров и обновление спортивной инфраструктуры.
Губернатор признал, что за время эфира удалось разобрать лишь небольшую часть поступивших вопросов. По его словам, все обращения зафиксируют и рассмотрят отдельно.