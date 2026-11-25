Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь за два часа прямого эфира ответил на 40 вопросов жителей региона. Всего к прямой линии, которая состоялась 25 ноября, поступило более пяти тысяч обращений. Глава региона пообещал, что ни одно из них не останется без ответа, сообщили в пресс-службе главы региона.