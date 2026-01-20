Не майнинг — не замай

Конституционный суд РФ (КС) увидел изъяны в подходе, который ставит судебную защиту прав на цифровую валюту в зависимость от информирования государства о владении ей. Теперь, согласно позиции КС, виртуальные активы, полученные не путем майнинга, подлежат охране даже без отправки уведомления в ФНС, а отказные решения судов должны быть пересмотрены. Поскольку в практике нет четкой позиции, что именно относится к цифровой валюте, законодателю предписано урегулировать и этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

КС 20 января опубликовал постановление по жалобе Дмитрия Тимченко, который безуспешно пытался вернуть через суды общей юрисдикции 1 тыс. токенов на USDT (стейблкойны), переданных в апреле 2023 года в управление другому лицу. Все инстанции вплоть до Верховного суда отказали в иске, решив, что требование истца подлежит судебной защите «только при условии информирования» ФНС об обладании цифровой валютой согласно ч. 6 ст. 14 закона о цифровых финансовых активах (259-ФЗ). Гражданин обжаловал спорную норму в КС. По его мнению, она «создает неравенство между обладателями цифровой валюты и собственниками любого иного имущества», лишая обладателей виртуальных активов судебной защиты (см. “Ъ” от 22 сентября 2025 года).

13 ноября 2025 года КС провел публичные слушания по этому делу, на которых представители госорганов заявили, что обязанность уведомить о владении цифровой валютой не исключает судебную защиту права, а лишь определяет порядок ее реализации. Впрочем, стейблкойн USDT к цифровым валютам по российскому закону не относится, так как представляет собой токен иностранной компании Tether Limited, обеспеченный долларом США, уточнил тогда представитель Совета федерации в КС Андрей Клишас (см. “Ъ” от 14 ноября 2025 года).

Виртуальное имущество

В своем решении КС признал дефектность оспариваемых норм. Несмотря на то что в этом деле речь шла о стейблкойнах, которые суды приравняли к цифровой валюте, КС высказался о всем регулировании. В постановлении сказано, что в практике нет единообразного понимания режима цифровых валют, из-за чего судебная защита «способна нивелироваться». Так и произошло в деле господина Тимченко.

Сейчас использование цифровой валюты «ограничено и не урегулировано во всех возможных аспектах», отмечается в постановлении. Но Гражданский кодекс РФ позволяет отнести цифровую валюту к «иному имуществу», защищаемому правом собственности. При этом КС признал, что в целом законодатель может вводить порядок реализации права на судебную защиту, но любые ограничения должны быть обоснованными и соразмерными. Регуляторные меры могут быть направлены на предотвращение неконтролируемого распространения цифровой валюты, чтобы снизить риски ее применения в противоправной деятельности и поддержать «исключительный статус национальной валюты — российского рубля».

$185 млрд составляет объем находящихся в обращении USDT, по данным эмитента этого цифрового актива Tether Limited.

В результате КС признал ч. 6 ст. 14 259-ФЗ конституционной только в отношении майнеров цифровой валюты — они должны уведомлять ФНС. Для остальных случаев, когда цифровая валюта получена способом, не связанным с майнингом, спорная норма не соответствует Конституции. В связи с этим судебные решения по делу Дмитрия Тимченко подлежат пересмотру, указал КС. Законодатель должен внести изменения в регулирование, а до тех пор имущественные требования владельцев таких активов, даже без информирования ФНС, могут защищаться в суде, говорится в постановлении. Но в суд нужно будет представить сведения, подтверждающие законность получения и использования виртуального актива.

КС внес баланс в правовое регулирование права на судебную защиту цифровой валюты, заявил “Ъ” представитель заявителя, адвокат Right Side Марат Аманлиев. Он полагает, что все дела, где суды вынесли отказы по мотиву неуведомления ФНС, будут пересмотрены в пользу владельцев цифровой валюты.

Тренд на легализацию

Юрист White Stone Александра Федотова признает, что решение КС устраняет правовой тупик, в котором оказались российские владельцы цифровых валют. Ранее спорная норма не позволяла им пользоваться судебной защитой, если владельцы криптовалюты не сообщили о ней в ФНС, уточняет партнер Lidings Дмитрий Кириллов. Причем порядок информирования за прошедшие пять лет так и не был установлен.

Цифровая валюта по российскому законодательству существует исключительно в системе, где отсутствует центральный эмитент, что делает отслеживание сложным без предварительного информирования госорганов, указывает госпожа Федотова. Однако стейблкойны не имеют однозначной правовой квалификации, и КС, к сожалению, так и не разъяснил, являются ли они цифровой валютой, добавляет она. Между тем USDT стал уже стандартом в расчетах на рынке, в том числе в рамках параллельного импорта, указывает управляющий партнер АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.

Постановление КС, уверена юрист КА Pen & Paper Анна Лысенко, снижает правовую неопределенность для инвесторов в стейблкойны и иные криптоактивы, эмитированные за пределами РФ. Позиция суда позволяет государству сохранить контроль за майнингом, но без избыточного давления на других пользователей криптовалюты, считает Александра Федотова. В результате Росфинмониторинг теряет один из рычагов давления, что может привести к усилению других механизмов и, возможно, к новым законодательным инициативам, полагает госпожа Федотова. Впрочем, Федор Трусов прослеживает тренд на легализацию оборота виртуальной валюты, который уже вылился в подготовленную Банком России концепцию регулирования криптовалют на российском рынке.

Сооснователь ГК «ГБИГ Холдингс» Владимир Акимов прогнозирует рост исков к управляющим виртуальными активами и их кастодианам (хранителям), а также повышение требований клиентов к договорам и отчетности таких компаний. При этом владельцам цифровых активов не всегда будет легко доказать законность их происхождения (вне майнинга), предупреждает госпожа Лысенко. Господин Акимов также допускает, что из-за налоговых обязательств владельцам незадекларированных виртуальных активов не всегда будет выгодно выносить в суд и публичное поле свои претензии по убыткам от управления.

Ян Назаренко, Анна Занина, Андрей Ковалев