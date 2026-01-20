У крипты проверят родословную

Конституционный суд разъяснил, как владельцам криптовалюты защитить свои права. Высшая инстанция определила, что такое возможно, если у активов законное происхождение, и человек может это доказать. Поводом стала жалоба москвича, который дал в долг 1 тыс. токенов USDT — эквивалент $1 тыс., — а вот вернуть не смог. Суды указали, что он не сообщил налоговой, что владеет криптовалютой, а значит, не вправе ее требовать. Но высшая инстанция с этим не согласилась. Там напомнили, что обязанность уведомлять государство есть только у майнеров. А для всех остальных такой порядок не установлен.

Так что пока в законе не будет четких правил, суды не могут отказывать тем, кто может подтвердить законное происхождение своих цифровых активов. Но как это сделать? На этот вопрос “Ъ FM” ответил адвокат и основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов: «Совершенно правильная инициатива, поскольку еще на стадии принятия законопроекта 259-ФЗ о цифровых финансовых активах норма о том, что судебное право не подлежит защите при условии, если вы не информировали государство, оказалась очень странной. Потому что обязанность информировать была только у государственных служащих. Это нонсенс, если обычные граждане, купившие где-то криптовалюту, обращались за защитой своих прав, а им отказывали, потому что они не сообщили о своей криптовалюте, так как обязанности такой у них нет.

В целях исправления этой ситуации наши коллеги и подали такое исковое заявление. Пдтвердить законность получения и использования криптовалюты можно точно так же, как и законность любого другого имущества, которое у вас есть — договором купли-продажи, это самое простое. Либо договором дарения или наследованием. Все, что у нас создает право собственности, может быть использовано для того, чтобы подтвердить основания наличия криптовалюты. Подобные договоры сейчас активно внедряются.

Когда вы приходите в приличный криптовалютный обменник или тем более на криптовалютную биржу, у вас будет либо договор ДКП на бумаге, либо некая заявка, даже P2P сделка с какой-нибудь площадки. Конечно, суды могут при желании пытаться отказывать на основании того, что их не устраивает какая-нибудь выписка с Bybit, потому что у этой организации, биржи, не существует российского юридического лица, и, условно, скриншот с P2P сделкой не настолько очевидный для судьи, потому что он не похож на классический ДКП».

К июлю 2026-го Центробанк намерен подготовить законодательную базу для регулирования цифровых активов. В частности, предполагается, что криптовалюты можно будет покупать и продавать, но не использовать для платежей внутри России. Кроме того, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ее только на сумму не более 300 тыс. руб. в год и после прохождения теста на знание рисков. Но в мире пока не существует эффективной системы, регулирующей вопросы защиты криптоактивов, отмечает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:

«Российский правопорядок с 2020 года предположил, что для введения цифровой валюты в оборот нужны законные основания. В пример можно привести недвижимость: можно построить дом, но пока нет записи в реестре о том, что новый объект введен в эксплуатацию, прав у собственника нет. Такой же режим законодатель хотел распространить и на цифровые активы. Этого не удается сделать, поскольку недвижимость — намного более стабильный актив, чем цифровая валюта, которую люди покупают, продают, иногда совершая десятки или сотни сделок в минуту. И непонятно пока, как это все отслеживать.

Когда профильные группы начали запрашивать, как физически реализовать подобный механизм с криптовалютой, никто так и не смог придумать решение. Данная норма изначально не очень эффективна, и в мире нет рабочих аналогов. Поэтому пока, если вы не нарушаете закон, например, не получаете криптовалюту в качестве встречного предоставления за товары, работы, услуги, и если вы хотите приобрести биткойны на официальной бирже или у какого-нибудь знакомого, обязательно подписывайте договор. В нем должно быть указано, что вы заплатили такую-то сумму и приобрели определенное количество цифровой валюты. На сегодняшний день, как мы видим, в том числе и из позиции Конституционного суда, это максимальная правовая позиция, которой вы можете себя обезопасить как обладателя цифровых активов».

С июля 2027 года Центробанк также планирует ввести ответственность для нелегальных криптообменников и бирж. Предполагается, что к ним будут применяться те же правила, что и к нелицензированным банкам.

Астон О'Салливан