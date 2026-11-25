При заключении договора на торговое место продавец должен будет передать организатору копию документа о регистрации кассы — в бумажном или электронном виде. Организатор, в свою очередь, обязан проверить, что касса зарегистрирована именно по адресу ярмарки. Требование касается тех предпринимателей и организаций, которые по закону должны применять кассовую технику.