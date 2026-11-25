На Дону продавцов ярмарок обяжут регистрировать кассы по месту торговли
Новые требования затронут и организаторов
На ярмарках Дона появятся кассовые аппараты
Продавцы на постоянно действующих ярмарках Ростовской области должны будут регистрировать кассовые аппараты по адресу торговой площадки. Без такой регистрации организаторы не смогут предоставлять им места для торговли, если по закону продавцы обязаны использовать кассу. Это следует из постановления правительства Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
При заключении договора на торговое место продавец должен будет передать организатору копию документа о регистрации кассы — в бумажном или электронном виде. Организатор, в свою очередь, обязан проверить, что касса зарегистрирована именно по адресу ярмарки. Требование касается тех предпринимателей и организаций, которые по закону должны применять кассовую технику.
В постановлении также уточнили, где можно проводить ярмарки. Для этого разрешено использовать земельные участки в государственной, муниципальной или частной собственности, а также здания и сооружения. Площадки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарным и градостроительным нормам, а также правилам охраны окружающей среды.
Организаторам при подаче заявки придется подтверждать, что они имеют право использовать выбранную территорию или помещение. Если необходимые документы не приложены, муниципальные власти смогут самостоятельно запросить сведения о правах на объект.
Продавцы по-прежнему должны соблюдать правила торговли, санитарные и ветеринарные требования, а также иметь документы, подтверждающие качество и безопасность товаров.