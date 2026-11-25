Донские власти поручили вовлечь в социальную адаптацию 18,8% мигрантов
Власти Ростовской области планируют увеличить число иностранных граждан, участвующих в мероприятиях по социальной и культурной адаптации. До конца 2026 года такими мероприятиями должны охватить не менее 18,8% мигрантов по направлениям работы региональных ведомств. Такое решение приняла областная межведомственная комиссия по вопросам адаптации мигрантов.
Как следует из протокола комиссии, региональным ведомствам поручено провести в декабре лекции и другие мероприятия для иностранных граждан, а также отчитаться об их результатах до 28 декабря.
В основе работы — адаптационный курс Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) для трудовых мигрантов, прибывших в Россию в безвизовом порядке, и граждан стран Евразийского экономического союза. Он направлен на их социальную и культурную адаптацию.
Комиссия также поручила исполнительным органам области и муниципалитетам обновить документы, регулирующие работу по адаптации мигрантов, и назначить ответственных за это направление. До 1 февраля 2027 года ведомства должны закрепить соответствующие обязанности в своих положениях.
Отдельное внимание решено уделить отчетности: муниципалитетам и подведомственным организациям предписано контролировать заполнение отчетных таблиц по методическим рекомендациям ФАДН, а также вести фото- и видеозапись мероприятий. В декабре региональные власти должны провести учебно-методический семинар для муниципалитетов, чтобы унифицировать подходы к такой работе.
Кроме того, членам комиссии поручено изучить опыт Крыма, Ульяновской и Белгородской областей в сфере адаптации иностранных граждан.