Социальная пенсия в Саратовской области выросла на 970 рублей за год
На 1 октября 2026 года средний размер выплаты составил 15,2 тысяч рублей
Средний размер социальных пенсий в Саратовской области на 1 октября 2026 года составил около 15,2 тыс. руб. За год он вырос на 6,8% (на 970,49 руб.), с начала 2026 года на 7% (на 990,35 руб.). В октябре 2025 года средняя социальная пенсия составляла 14,2 тыс. руб., на 1 января 2026 года 14,18 тыс. руб., следует из отчета Социального фонда России (СФР).
Рост пришелся на весну: социальные пенсии в России проиндексировали на 6,8% с 1 апреля 2026 года, тогда как страховые с 1 января на 7,6%. Поэтому с октября 2025 года по январь 2026 года средняя социальная пенсия в регионе практически не изменилась (-19,86 руб., или 0,1%).
Неработающим получателям социальных пенсий в октябре начисляли в среднем 15,47 тыс. руб., что на 7,1% больше, чем год назад. Работающим выплачивали 11,14 тыс. руб. (+7,2%). Разрыв между группами увеличился с 4 тыс. до 4,3 тыс. руб.
В среднем по России социальная пенсия составила около 16,6 тыс. руб. (+6,8% за год), по Приволжскому федеральному округу 16 029,63 руб. (плюс 7,1%). Саратовская область уступает этим показателям на 1 394,09 и 855,48 руб. соответственно.
Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» Саратовская область опережает Пензенскую область (14,34 тыс. руб., +6,8%), но остается позади Волгоградской (15,56 тыс. руб., +5,9%) и Астраханской (15,55 тыс. руб., +5,6%). Лидерами по высоким средним социальным пенсиям стали Чукотский автономный округ (28,2 тыс. руб.), Магаданская область (25,7 тыс. руб.) и Камчатский край (25,5 тыс. руб.).