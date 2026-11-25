Рост пришелся на весну: социальные пенсии в России проиндексировали на 6,8% с 1 апреля 2026 года, тогда как страховые с 1 января на 7,6%. Поэтому с октября 2025 года по январь 2026 года средняя социальная пенсия в регионе практически не изменилась (-19,86 руб., или 0,1%).