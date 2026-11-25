В Воронеже продают гостиницу «Премьер отель» за 160 млн рублей
В Воронеже за 160 млн руб. продают отдельно стоящее здание гостиницы «Премьер отель» в Бакунинском переулке, 13. Площадь объекта составляет 1,8 тыс. кв. м. Вместе со зданием продается земельный участок, находящийся в собственности. Об этом сообщает издание «De Facto».
По информации издания, гостиница была построена в 2012 году и продолжает работать. В здании расположены 29 номеров, кафе, зона ресепшен и две действующие сауны, одна из которых оборудована бассейном.
Также указывается, что объект работает с полной загрузкой. Среди возможных вариантов дальнейшего использования продавец называет гостиницу, апарт-отель или другой коммерческий проект.
По данным Rusprofile, по адресу, указанному в объявлении, обнаружены сведения о двух организациях с наименованием ООО «Премьер отель». При этом обе были ликвидированы: одно — в марте 2020 года, второе — в ноябре 2018 года.
По сведениям «De Facto», гостиницу уже пытались продать. В феврале 2019-го «Премьер-отель» выставляли на «Авито» за 79 млн руб.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что московское ООО «Наследие севера», владеющее Домом Клочковых — объектом культурного наследия в центре Воронежа, — выставило на продажу 100% долей за 28 млн рублей. Вместе с компанией покупателю предлагают передать проект реставрации и согласованную документацию по приспособлению здания под коммерческое использование. Продажа происходит на фоне приостановки реставрационных работ.