Арбитражный суд Нижегородской области по иску Фонда поддержки АПК арестовал 119 коров и 2,3 тыс. т пшеницы племзавода «Пушкинское» на 17 млн руб., следует из материалов дела. Ранее истец добился ареста 585 коров и средств АО «Линдовская птицефабрика», принадлежащих бывшему депутату областного заксобрания Игорю Гордееву в рамках дела о взыскании с него 33,8 млн руб.