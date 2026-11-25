Суд арестовал еще свыше ста коров и зерно племзавода «Пушкинское»
Арбитражный суд Нижегородской области по иску Фонда поддержки АПК арестовал 119 коров и 2,3 тыс. т пшеницы племзавода «Пушкинское» на 17 млн руб., следует из материалов дела. Ранее истец добился ареста 585 коров и средств АО «Линдовская птицефабрика», принадлежащих бывшему депутату областного заксобрания Игорю Гордееву в рамках дела о взыскании с него 33,8 млн руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», кредиторы банкротят предприятия Игоря Гордеева и его самого. Иски заявлены в отношении ООО «Племзавод Семинский», «Племзавод им. Ленина» и «Ковернинский молочный завод».
Общая сумма требований к предприятиям и депутату превысила 7,2 млрд руб.