АО «Салаватнефтемаш» вновь продают за 1,9 млрд рублей
На предыдущие торги не было подано ни одной заявки
Росимущество выставило на торги 100% акций АО «Салаватнефтемаш». Как указано на госпортале торгов, начальная стоимость лота составляет 1,9 млрд руб., шаг аукциона — 95,8 млн руб. Заявки принимаются до 23 декабря, аукцион запланирован на 25 декабря.
«Салаватнефтемаш» вместе с «Ремэнергомонтажом» и «Салаватским катализаторным заводом» были созданы для обслуживания нефтехимического предприятия «Салаватнефтеоргсинтез» (ныне — «Газпром нефтехим Салават»). В 2025 году Генпрокуратура выяснила, что в начале 2010-х годов предприятия стали активами топ-менеджера «Газпром энерго» Алексея Митюшова. Суды по требованию надзорного ведомства изъяли заводы в государственную собственность. Затем Росимущество включило предприятия в план приватизации.
Ранее «Салаватнефтемаш» уже выставлялся на продажу по аналогичной цене, но торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих приобрести предприятие.
По итогам 2025 года выручка АО составила 683,7 млн руб., убыток — 192 млн руб., общая стоимость активов — 1,4 млрд руб.