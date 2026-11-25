«Салаватнефтемаш» вместе с «Ремэнергомонтажом» и «Салаватским катализаторным заводом» были созданы для обслуживания нефтехимического предприятия «Салаватнефтеоргсинтез» (ныне — «Газпром нефтехим Салават»). В 2025 году Генпрокуратура выяснила, что в начале 2010-х годов предприятия стали активами топ-менеджера «Газпром энерго» Алексея Митюшова. Суды по требованию надзорного ведомства изъяли заводы в государственную собственность. Затем Росимущество включило предприятия в план приватизации.