Торги по продаже акций «Салаватнефтемаша» не состоялись из-за отсутствия заявок
08.10.2026, 12:41
Аукцион по продаже 100% акций АО «Салаватнефтемаш» признан несостоявшимся. Как указано на госпортале торгов, лот не вызвал интереса ни у одного покупателя. Начальная цена продажи составляла 1,9 млрд руб., шаг аукциона был установлен в размере 95,8 млн руб. (5% от начальной стоимости).
«Салаватнефтемаш» вместе с «Ремэнергомонтажом» и «Салаватским катализаторным заводом» были созданы для обслуживания нефтехимического предприятия «Салаватнефтеоргсинтез» (ныне — «Газпром нефтехим Салават»). В 2025 году Генпрокуратура выяснила, что в начале 2010-х годов предприятия стали активами топ-менеджера «Газпром энерго» Алексея Митюшова. Суды по требованию надзорного ведомства изъяли заводы в государственную собственность. Затем Росимущество включило предприятия в план приватизации. В начале сентября были объявлены аукционы по продаже акций «Салаватнефтемаша» и уставного капитала «Ремэнергомонтажа» (начальная цена составляла 46 млн руб., 4 сентября торги были отменены).