Торги по продаже акций «Салаватнефтемаша» не состоялись из-за отсутствия заявок

Аукцион по продаже 100% акций АО «Салаватнефтемаш» признан несостоявшимся. Как указано на госпортале торгов, лот не вызвал интереса ни у одного покупателя. Начальная цена продажи составляла 1,9 млрд руб., шаг аукциона был установлен в размере 95,8 млн руб. (5% от начальной стоимости).