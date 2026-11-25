Исключением мог бы стать прямой законодательный запрет на передачу земли без торгов. Такого запрета не было ни на момент ответа администрации, ни при рассмотрении дела. Ссылку чиновников на режим контртеррористической операции (КТО) ВС также отклонил: они не доказали, что он мешает заявленной фермером деятельности.