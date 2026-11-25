Верховный суд обязал курские власти предоставить фермеру землю без торгов
Курский фермер Александр Гуров добился в Верховном суде РФ передачи в аренду без торгов участка площадью 24 га в Большесолдатском районе. Экономическая коллегия признала, что окончание программы импортозамещения не лишает предпринимателя льготы, если он успел подать заявку во время ее действия.
Как пишет «Ъ», нижестоящие суды разошлись в оценке того, можно ли предоставить участок после завершения программы. Верховный суд указал: при разрешении спора необходимо учитывать нормы, действовавшие на момент возникновения отношений между фермером и администрацией. Последующее изменение правил само по себе не препятствует восстановлению нарушенного права.
Исключением мог бы стать прямой законодательный запрет на передачу земли без торгов. Такого запрета не было ни на момент ответа администрации, ни при рассмотрении дела. Ссылку чиновников на режим контртеррористической операции (КТО) ВС также отклонил: они не доказали, что он мешает заявленной фермером деятельности.
Александр Гуров подал заявку на участок для растениеводства в декабре 2024 года. Администрация предложила вернуться к вопросу после окончания режима КТО. Первая инстанция обязала ее заключить договор. Апелляция отменила решение, поскольку программа завершилась 1 января 2025 года. Окружная кассация поддержала этот подход.