В МТС Банке работает с 2015 года, с декабря 2024 года занимает должность председателя правления. С 1991 по 2015 год Эдуард Иссопов занимал различные должности во Внешторгбанке, Международном московском банке, Юникредит-банке, Россельхозбанке, Восточном экспресс банке.