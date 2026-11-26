Иссопов Эдуард Александрович
Председатель правления МТС банка. В 1992 году окончил Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит», в 1998 году получил степени Executive MBA Ecole nationale des ponts et chaussees (Франция), Бристольского университета (Великобритания) и бизнес-школы IESE Университета Наварры (Испания). Имеет 35-летний опыт в банковской индустрии.
В МТС Банке работает с 2015 года, с декабря 2024 года занимает должность председателя правления. С 1991 по 2015 год Эдуард Иссопов занимал различные должности во Внешторгбанке, Международном московском банке, Юникредит-банке, Россельхозбанке, Восточном экспресс банке.
Газета «Коммерсантъ» №219от 26.11.2026, стр. 10